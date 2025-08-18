Tây Ninh dồn lực cho an sinh xã hội: Lan tỏa sức sống từ những mô hình cộng đồng

(VTC News) -

Tiếng cười rộn rã vang khắp sân nhà văn hóa ấp Chăm (xã Tân Thành, huyện Tân Châu). Sau buổi tập huấn kỹ thuật chăn nuôi bò, những người phụ nữ Chăm lại quây quần chia sẻ kinh nghiệm. Trên gương mặt họ ánh lên niềm tin và sự phấn khởi, bởi chính từ những mô hình giản dị, không tốn kém ngân sách nhưng đầy tính nhân văn mà cuộc sống của họ từng ngày đổi khác.

Đó không chỉ là câu chuyện của riêng ấp Chăm, mà còn là bức tranh sinh động phản chiếu nỗ lực của tỉnh Tây Ninh trong việc dồn lực cho công tác an sinh xã hội, lấy sức dân làm gốc, lấy sự đồng thuận làm đòn bẩy, từng bước kéo giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân.

“1 cộng 1” - Mỗi hành động nhỏ, sức lan tỏa lớn

Đầu năm 2024, xã Suối Dây (nay là xã Tân Thành) đã gây ấn tượng mạnh với mô hình “1 cộng 1” do Hội Liên hiệp Phụ nữ triển khai. Điểm đặc biệt của mô hình này nằm ở sự giản dị và tính gần gũi: mỗi người một hành động, mỗi đảng viên nữ đỡ đầu một hội viên ưu tú phấn đấu vào Đảng, mỗi chi hội mạnh kết nghĩa với một chi hội phụ nữ dân tộc thiểu số, mỗi hội viên khá giả đồng hành cùng một hội viên khó khăn.

Bà Hồ Thị Duyên, Chủ tịch Hội LHPN xã Suối Dây, chia sẻ: “Chúng tôi không hô hào, không tổ chức rầm rộ, mà bắt đầu từ những việc nhỏ nhất. Nhưng chính sự kiên trì đã tạo nên sức sống lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng”.

Không dừng lại ở “1 cộng 1”, Hội Phụ nữ xã Suối Dây còn triển khai “Nhóm phụ nữ khuyết tật hỗ trợ sinh kế”. (Ảnh: Trần Trung)

Tại ấp Chăm, nơi có gần 2.000 người dân tộc Chăm sinh sống, mô hình đã chứng minh tính hiệu quả rõ nét. Nhiều hội viên dân tộc thiểu số trước đây gặp muôn vàn khó khăn, nay đã ổn định cuộc sống nhờ sự hỗ trợ kịp thời của những người “gần gũi như chị em”.

Năm 2024, chi hội phụ nữ ấp Chăm được công nhận là Chi hội xuất sắc; một hội viên được kết nạp Đảng; nhiều gia đình thoát nghèo. Những kết quả ấy trở thành minh chứng thuyết phục cho cách làm “mỗi người một hành động” đang góp phần đổi thay đời sống nơi vùng biên.

Không dừng lại ở “1 cộng 1”, Hội Phụ nữ xã Suối Dây còn triển khai “Nhóm phụ nữ khuyết tật hỗ trợ sinh kế”. Bốn thành viên đầu tiên được nhận 4 con bò sinh sản, chỉ sau nửa năm, đàn bò đã có thêm 3 bê con.

Chị Ma Ri Gát, một phụ nữ khuyết tật bẩm sinh, xúc động chia sẻ: “Trước kia tôi nghĩ mình không còn cơ hội. Giờ phát triển đàn bò, tôi phụ giúp được gia đình, con cái học hành ổn định. Tài sản tuy nhỏ nhưng quý vô cùng”.

Không chỉ trao bò, Hội còn phối hợp cán bộ thú y tập huấn kỹ thuật chăm sóc, đảm bảo mô hình phát triển bền vững.

Hội cựu chiến binh xã Tân Thạnh đứng ra vay vốn Ngân hàng chính sách để cho hội viên mượn vốn nuôi bò. (Ảnh: Thanh Phong)

Hội Cựu chiến binh xã Tân Thạnh cũng có cách làm sáng tạo, đó là vay 300 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội, cho hội viên mượn vốn mua bò nuôi không tính lãi, thời gian hoàn trả 3 năm.

Từ năm 2021 đến nay, đàn bò đã phát triển hơn 30 con, lợi nhuận gần 250 triệu đồng, giúp nhiều gia đình thoát nghèo, thoát cận nghèo.

Ông Phan Văn Đạt - một trong những hội viên tiêu biểu nay đã có kinh tế ổn định, con cái học hành đầy đủ. Với sự cần cù và áp dụng tiến bộ khoa học, ông được tuyên dương là “Hội viên tiêu biểu trong phát triển kinh tế nông hộ”.

Sáng tạo từ cơ sở - Mỗi hội đoàn một mô hình nghĩa tình

Không chỉ Hội Phụ nữ hay Hội Cựu chiến binh, hầu hết các tổ chức chính trị - xã hội tại 96 xã, phường của Tây Ninh đều sáng tạo những mô hình thiết thực như: “Mái ấm nông dân” hỗ trợ chỗ ở cho hộ khó khăn; “Nuôi heo đất nghĩa tình” để gây quỹ giúp hội viên phát triển kinh tế; “Mỗi hội viên giúp một hộ nghèo” lan tỏa tinh thần đoàn kết...

Những mô hình nhỏ nhưng đã góp phần tạo hiệu ứng xã hội mạnh mẽ, kéo giảm hộ nghèo toàn tỉnh. Nếu năm 2021, Tây Ninh có hơn 8.300 hộ nghèo thì đến sau 1/7/2025, tỷ lệ này chỉ còn 0,32% - một kết quả đáng ghi nhận.

Không chỉ hỗ trợ sinh kế, Tây Ninh còn tập trung đầu tư hạ tầng theo Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Tại xã Tân Tập, từ năm 2021 đến 2024, địa phương đã được đầu tư gần 11 tỷ đồng xây dựng 6 công trình giao thông, hệ thống thoát nước, cùng hơn 1,2 tỷ đồng duy tu bảo dưỡng 5 công trình phúc lợi xã hội.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngoan (người dân xã Tân Tập) chia sẻ: “Ngày trước đường đất đỏ, mưa thì lầy lội, nắng thì bụi mù. Từ ngày được Nhà nước tráng nhựa, giao thông thuận tiện, nông sản bán được giá hơn, đời sống bà con thay đổi rõ rệt”.

Từ năm 2021 đến nay, đàn bò của Hội cựu chiến binh xã Tân Thạnh đã phát triển hơn 30 con, lợi nhuận gần 250 triệu đồng, giúp nhiều gia đình thoát nghèo, thoát cận nghèo. (Ảnh: Thanh Phong)

Những con đường mới không chỉ giúp người dân đi lại dễ dàng mà còn mở ra hướng phát triển thương mại, giao thương, đưa bộ mặt nông thôn thêm khang trang, sạch đẹp.

Song song với hạ tầng, ngành nông nghiệp Tây Ninh triển khai 338 mô hình đa dạng hóa sinh kế, thu hút 2.842 hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và người khuyết tật tham gia. Các mô hình này giúp người dân có việc làm ổn định, từng bước tự chủ kinh tế, không tái nghèo.

Những dự án hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng tại xã đặc biệt khó khăn, ven biển, hải đảo, hay các mô hình phát triển sản xuất tại địa phương đều được triển khai minh bạch, hiệu quả, tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân.

Điểm chung của tất cả các mô hình, dự án ở Tây Ninh chính là sự gắn kết giữa chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội và người dân. Thay vì trông chờ, ỷ lại, người dân được khơi gợi ý chí tự lực, cộng đồng được huy động nguồn lực, Nhà nước giữ vai trò hỗ trợ định hướng và đầu tư hạ tầng.

Kết quả là Tây Ninh không chỉ giảm nghèo nhanh mà còn giảm nghèo bền vững. Những con số biết nói: từ hơn 8.371 hộ nghèo năm 2021, nay chỉ còn 0,32% vào giữa năm 2025. Đời sống người dân, đặc biệt là vùng biên, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, được nâng lên rõ rệt.

Với cách làm sáng tạo, bền bỉ, lấy dân làm gốc, Tây Ninh đang chứng minh rằng, đầu tư cho an sinh chính là đầu tư cho tương lai. Và chính từ những mô hình giản dị, nhỏ bé, sức sống cộng đồng đã lan tỏa, tiếp thêm động lực để tỉnh biên giới này vững bước trên con đường phát triển toàn diện, bền vững.