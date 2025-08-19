Tây Ninh bứt phá công nghiệp hóa chăn nuôi: Từ con giống đến kinh tế xanh

(VTC News) -

Địa phương hút vốn tỷ đô từ các tập đoàn quốc tế

Buổi sáng trên vùng đất Trảng Bàng còn phủ một lớp sương mỏng, nhưng bên trong khuôn viên nhà máy Bel Gà Tây Ninh, không khí làm việc đã nhộn nhịp. Ánh đèn trong xưởng sáng choang, từng chuyến xe chở trứng gà nối đuôi nhau tiến vào khu tiếp nhận. Trong trang phục bảo hộ trắng tinh, kỹ sư Nguyễn Đức Quảng miệt mài kiểm tra từng khay trứng, tay không ngừng rà soát các thông số trên bảng điều khiển.

“Ở dây chuyền này, chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến cả lứa gà. Chúng tôi coi từng quả trứng như một ‘mầm sống’ quý giá”, anh Quảng nói.

Kỹ sư Nguyễn Đức Quảng miệt mài kiểm tra từng khay trứng. (Ảnh: Trần Trung)

Đi dọc khu ấp, có thể thấy công nghệ đã thay thế sức người gần như tuyệt đối. Từ khâu soi chiếu, khử trùng, sắp xếp đến điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm, tất cả đều được máy móc tự động vận hành. Sau 21 ngày, từ những quả trứng bé nhỏ, hàng vạn chú gà con đồng loạt cất tiếng kêu. Ngay lập tức, chúng được phân loại, tiêm vaccine, kiểm tra sức khỏe bằng hệ thống hình ảnh trước khi rời nhà máy đến các trang trại đối tác trong và ngoài nước.

Câu chuyện ở Bel Gà chỉ là một trong nhiều lát cắt sinh động phản ánh quá trình công nghiệp hóa ngành chăn nuôi tại Tây Ninh - nơi đang được xem như “cực tăng trưởng” mới của nông nghiệp công nghệ cao phía Nam.

Không chỉ Bel Gà, những “ông lớn” của ngành chăn nuôi toàn cầu cũng chọn Tây Ninh làm điểm đặt chân. Hiện toàn tỉnh có 146 dự án chăn nuôi đã đi vào hoạt động, thêm 51 dự án khác đang triển khai, hầu hết đều hướng tới mô hình hiện đại, tự động hóa và khép kín.

Đáng chú ý, vào tháng 2/2025, tại thị xã Trảng Bàng, Tập đoàn De Heus (Hà Lan) cùng Hùng Nhơn Group đã khởi công Tổ hợp chế biến thực phẩm DHP giai đoạn 1 với tổng vốn đầu tư hàng nghìn tỷ đồng. Song song đó là hai dự án khu chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao tại huyện Tân Châu, chuyên sản xuất gà giống và gà thịt cho xuất khẩu.

Lễ động thổ dự án Tổ hợp nhà máy chế biến thực phẩm DHP (giai đoạn 1) và hai dự án Khu chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao DHN Tây Ninh.

Ông Johan Van Den Ban, Tổng Giám đốc De Heus khu vực Việt Nam và châu Á chia sẻ: “Chúng tôi không chỉ xây dựng nhà máy chế biến hiện đại mà còn đặt mục tiêu giảm phát thải, bảo vệ môi trường. Tây Ninh là vị trí chiến lược giúp hình thành chuỗi giá trị khép kín từ con giống đến bàn ăn”.

Công suất khu chăn nuôi DHN 2 và DHN 5 gần 1 triệu con gà thịt/năm. Sản lượng trứng thương phẩm hơn 20 triệu quả/năm.Tổng vốn đầu tư riêng tại Tân Châu giai đoạn 2025 - 2030 gần 10.000 tỷ đồng.

Con giống - nền tảng của chuỗi giá trị

Khác với hình dung trước đây về nghề nuôi gà, heo manh mún, nhỏ lẻ, ngành chăn nuôi Tây Ninh hôm nay bắt đầu bằng những công đoạn chọn giống chuẩn xác như trong phòng thí nghiệm.

“Không có giống tốt thì chuồng trại hiện đại đến mấy cũng vô nghĩa”, kỹ sư Quảng ở Bel Gà khẳng định. Vì vậy, mỗi lứa trứng được soi chiếu bằng công nghệ châu Âu, loại bỏ những phôi yếu, chỉ giữ lại phần tinh túy nhất. Những chú gà con khi xuất xưởng đều đã được tiêm phòng, đảm bảo an toàn sinh học tuyệt đối trước khi đến tay nông hộ hoặc trang trại.

Điều này lý giải vì sao hàng chục nghìn con giống từ Tây Ninh có thể tự tin xuất khẩu sang Campuchia, đáp ứng chuẩn mực khắt khe của thị trường quốc tế.

Một trong những điểm nhấn của quá trình công nghiệp hóa ngành chăn nuôi ở Tây Ninh chính là gắn sản xuất với kinh tế tuần hoàn.

Nhiều trang trại đã áp dụng mô hình tận dụng phụ phẩm: chất thải chăn nuôi đưa vào hầm biogas tạo khí đốt, nước thải sau xử lý dùng để tưới tiêu, phân hữu cơ bón lại cho cây trồng. Nhờ đó, vừa giảm chi phí, vừa hạn chế phát thải gây ô nhiễm.

Bên trong khu vực sản xuất gà thịt của trang trại chăn nuôi gia công cho Tập đoàn De Heus tại Tây Ninh. (Ảnh: Trần Trung)

Ông Nguyễn Đình Xuân, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cho rằng, chăn nuôi là một trong những ngành gây tác động lớn đến môi trường. Vì thế, Tây Ninh ưu tiên thu hút dự án ứng dụng công nghệ cao, phát triển năng lượng tái tạo, tiến tới mục tiêu giảm phát thải ròng (Net Zero) vào năm 2050.

Sự chuyển mình mạnh mẽ của ngành chăn nuôi Tây Ninh còn đến từ quy hoạch bài bản và chính sách hỗ trợ kịp thời. Tỉnh đã đầu tư đồng bộ hệ thống thủy lợi, giao thông, điện năng tới từng khu sản xuất tập trung, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp triển khai dự án quy mô lớn.

UBND tỉnh xác định rõ, chọn lọc nhà đầu tư có năng lực, ưu tiên dự án nông nghiệp công nghệ cao, an toàn sinh học, thân thiện môi trường. Điều này giúp Tây Ninh không rơi vào “bẫy” phát triển nóng mà vẫn đảm bảo tăng trưởng bền vững.

Chỉ trong vài năm, Tây Ninh đã chuyển mình từ một tỉnh nông nghiệp truyền thống thành điểm đến hấp dẫn của hàng loạt tập đoàn quốc tế. Từ Bel Gà với dây chuyền ấp trứng hiện đại, đến De Heus - Hùng Nhơn với các tổ hợp chăn nuôi tỷ đô, tất cả đang vẽ nên bức tranh chăn nuôi công nghiệp hóa, hiện đại hóa đầy triển vọng.

Quan trọng hơn, sự phát triển ấy gắn chặt với mục tiêu xanh - tuần hoàn - bền vững, phù hợp xu thế toàn cầu. Điều này không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, đảm bảo an ninh lương thực và đưa sản phẩm chăn nuôi Việt Nam vươn ra thế giới.

Với tầm nhìn dài hạn, sự đồng hành của doanh nghiệp lớn cùng chính sách tỉnh, Tây Ninh đang tiến từng bước chắc chắn để trở thành “thủ phủ chăn nuôi công nghệ cao” của miền Nam, góp phần khẳng định vị thế nông nghiệp Việt Nam trên bản đồ quốc tế.