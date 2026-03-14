Tạm giữ nhân viên quán ốc ở TP.HCM dùng ghế nhựa đánh shipper giữa đêm

Ngày 14/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã tạm giữ Trần Quốc Đạt (SN 1990, quê Vĩnh Long, tạm trú phường Chánh Hưng, TP.HCM) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 0h ngày 12/3, anh Phúc (làm nghề giao hàng) đến quán ốc Hiền Béo tại số 700 đường Lê Hồng Phong, phường Hòa Hưng để nhận đơn hàng cho khách. Trong lúc chờ lấy hàng, anh Phúc dựng xe trên vỉa hè trước cửa quán thì xảy ra mâu thuẫn với Trần Quốc Đạt - nhân viên của quán - liên quan việc đậu xe.

Trần Quốc Đạt tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an TP.HCM)

Trong lúc cự cãi, Đạt đã dùng ghế nhựa đánh về phía anh Phúc, khiến nạn nhân bị thương nhẹ ở tay. Sau sự việc, anh Phúc đến Công an phường Hòa Hưng trình báo và được đưa đến bệnh viện kiểm tra thương tích.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Hòa Hưng nhanh chóng vào cuộc xác minh, mời Đạt cùng những người liên quan đến trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, Đạt đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật. Công an TP.HCM khẳng định sẽ xử lý nghiêm các hành vi coi thường pháp luật, sử dụng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn.

Công an phường Hòa Hưng cũng khuyến cáo người dân khi phát sinh mâu thuẫn trong sinh hoạt, kinh doanh cần giữ bình tĩnh, ứng xử văn minh, tránh sử dụng vũ lực. Mọi hành vi xâm hại sức khỏe người khác hoặc gây rối trật tự công cộng đều sẽ bị xử lý nghiêm.