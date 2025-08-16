Lời khai của nghi phạm sát hại tài xế xe ôm công nghệ ở TP.HCM

(VTC News) -

Công an TP.HCM vừa lấy lời khai của Châu Phú Tính (18 tuổi, ngụ Đồng Nai) - nghi phạm sát hại tài xế xe công nghệ tại hẻm 314 đường Huỳnh Thị Hai (phường Trung Mỹ Tây) vào tối 15/8.

Nghi phạm sát hại tài xế xe công nghệ bị bắt.

Tại cơ quan công an, Tính khai do cần tiền ra Hà Nội làm ăn nên hắn lên kế hoạch cướp tài sản của tài xế xe ôm công nghệ. Tối 15/8, Tính chuẩn bị sẵn dao, rồi đặt cuốc xe 45.000 đồng đi vào hẻm 314, đường Huỳnh Thị Hai, phường Trung Mỹ Tây. Sau đó, hắn rút dao đe dọa ông P. để cướp xe và điện thoại.

Khi tài xế P. chống cự, Tính hoảng loạn nên dùng dao tấn công vào cổ nạn nhân. Sau đó, nạn nhân ngã xuống đường, tử vong.

Nghi phạm khai sau khi sát hại nạn nhân, hắn đã ném hung khí vào bụi chuối gần hiện trường.

Như Báo Điện tử VTC News đưa tin, khoảng 22h ngày 15/8, người dân sống trong hẻm 314 đường Huỳnh Thị Hai nghe nhiều tiếng la hét.

Khi chạy đến kiểm tra, họ phát hiện tài xế xe ôm công nghệ đã tử vong, trên cổ có vết cắt sâu. Nạn nhân sau đó được xác định là ông L.H.P. (SN 1978, quê Bạc Liêu).

Tại hiện trường, nạn nhân nằm cạnh chiếc xe máy Future biển số tỉnh Bạc Liêu (cũ) cùng túi xách, trong đó ví tiền vẫn còn nguyên.

Nhận tin báo, Công an phường Trung Mỹ Tây phối hợp Công an TP.HCM nhanh chóng phong tỏa hiện trường, thu thập chứng cứ và truy tìm thủ phạm. Ít giờ sau, nghi phạm Châu Phú Tính bị bắt giữ, đưa về trụ sở để lấy lời khai.