Tạm giữ người đàn ông đánh nam sinh 16 tuổi tại phòng gym ở Ninh Bình

(VTC News) -

Ngày 30/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lâm Đình Dưỡng (SN 1980, trú thôn Thúc Kháng, xã Quỹ Nhất, tỉnh Ninh Bình) để tiếp tục điều tra, giải quyết vụ việc nam sinh 16 tuổi bị hành hung tại phòng tập gym.

Lâm Đình Dưỡng bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình tạm giữ hình sự để điều tra vụ nam sinh 16 tuổi bị hành hung tại phòng tập gym.

Trước đó, ngày 27/8, Công an xã Quỹ Nhất tiếp nhận đơn tố giác của anh Đ.V.B. (SN 1986, trú thôn Giáo Lạc, xã Quỹ Nhất) về việc con trai là cháu Đ.N.G.P. (SN 2010) bị ông Dưỡng đánh gây thương tích tại phòng tập gym Lan Anh, ở thôn Giáo Lạc.

Theo trình báo của gia đình, khoảng 17h20 ngày 26/8. Anh B. nhận được điện thoại của con trai thông báo bị một người đàn ông hành hung tại phòng tập.

Khi đến nơi, anh B. thấy con trai ôm đầu khóc, vùng đầu bị sưng và kêu đau. Cháu P. kể đã bị người đàn ông dùng tay, chân đánh vào người và vùng đầu.

Gia đình sau đó đưa cháu P. đến cơ sở y tế kiểm tra sức khỏe, đồng thời làm bản tường trình và gửi đơn kiến nghị đến Công an xã Quỹ Nhất đề nghị xác minh, xử lý.

Vụ việc sau đó được chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của dư luận.

Ngày 29/8, lãnh đạo xã Quỹ Nhất cho biết địa phương nắm được thông tin và giao công an xã xác minh, làm rõ. Qua xác minh ban đầu, cơ quan công an xác định có xảy ra việc cháu P. bị hành hung; người được xác định có liên quan là Lâm Đình Dưỡng.

Ngay sau khi tiếp nhận tố giác, Công an xã Quỹ Nhất phối hợp với Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình và Viện kiểm sát nhân dân khu vực 11 xác minh, triệu tập những người liên quan, thu thập tài liệu để làm rõ vụ việc.

Ngoài hành vi bị tố giác gây thương tích cho nam sinh, cơ quan chức năng cũng xác minh dấu hiệu gây rối trật tự công cộng xảy ra tại phòng tập gym Lan Anh.

Đến ngày 30/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lâm Đình Dưỡng để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc và xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân, diễn biến vụ việc, mức độ thương tích của nam sinh cùng các tình tiết liên quan để có căn cứ xử lý.