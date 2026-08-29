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Xuất bản ngày 29/08/2026 07:16 PM
Xuất bản ngày 29/08/2026 07:16 PM

Danh tính 2 kẻ trêu ghẹo cô gái rồi đánh người ở quán ăn Hà Nội

Minh Đức
Minh Đức
(VTC News) -

Công an phường Phú Diễn đang củng cố hồ sơ, xử lý Đinh Xuân Đông và Đinh Văn Lương liên quan vụ xô xát, gây mất an ninh trật tự tại Khu đô thị Thành phố Giao Lưu.

Trước đó, đêm 25/8, Công an phường Phú Diễn tiếp nhận tin báo về vụ việc có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng xảy ra tại đường số 2, Khu đô thị Thành phố Giao Lưu. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã đến hiện trường để xác minh, làm rõ vụ việc.

Qua thông tin ban đầu, cơ quan công an xác định anh L.V.H. (SN 1998) xảy ra mâu thuẫn với Đinh Xuân Đông (SN 1995) và Đinh Văn Lương (SN 1997), cùng trú tại tỉnh Ninh Bình.

Ngay trong đêm 25/8, lực lượng Công an đã triệu tập Đinh Xuân Đông và Đinh Văn Lương về trụ sở để làm việc. (Ảnh: Công an Hà Nội)

Ngay trong đêm 25/8, lực lượng Công an đã triệu tập Đinh Xuân Đông và Đinh Văn Lương về trụ sở để làm việc. (Ảnh: Công an Hà Nội)

Trong quá trình xảy ra mâu thuẫn, Đông và Lương có hành vi chửi bới, khiêu khích anh H. Sau đó, hai người này dùng tay đánh nhiều lần vào vùng đầu và mặt của anh H.

Khi chứng kiến sự việc, anh N.V.Đ. (SN 2005) vào can ngăn. Tuy nhiên, anh Đ. cũng bị Đông và Lương hành hung.

Vụ việc khiến anh H. bị sưng vùng thái dương, chảy máu mũi; còn anh Đ. bị sưng vùng má phải.

Sau khi được đưa về trụ sở làm việc, Đông và Lương thừa nhận hành vi của mình.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an phường Phú Diễn bước đầu xác định hành vi của Đông và Lương có dấu hiệu của tội Gây rối trật tự công cộng, quy định tại Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Hiện Công an phường Phú Diễn đang tiếp tục củng cố hồ sơ, thu thập các tài liệu liên quan để xử lý hai nghi phạm theo quy định pháp luật.

Cơ quan công an cũng tiếp tục làm rõ diễn biến vụ việc, nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn và mức độ hành vi của những người liên quan để có căn cứ xử lý.

Trước đó, khoảng 22h10 ngày 25/8, một cô gái cùng bạn trai ăn uống tại một quán ở Khu đô thị Thành phố Giao Lưu, đường Phạm Văn Đồng, phường Phú Diễn. Tại đây, nhóm khoảng 3 nam thanh niên ngồi bàn bên có hành vi trêu ghẹo cô gái.

Khi không được đáp lại, nhóm này quay sang khiêu khích, gây gổ với bạn trai cô gái rồi lao vào hành hung. Một số người có mặt tại quán tiến tới can ngăn cũng bị nhóm này chửi bới, đe dọa và đánh.

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