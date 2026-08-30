Tạm giữ kẻ chặn đường xin tiền người cùng thôn, cầm dao đe dọa công an

(VTC News) -

Thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, Công an xã Tây Cốc vừa khống chế, bắt giữ Lê Văn Sáu (61 tuổi, trú thôn Hợp Lai, xã Tây Cốc) sau khi người này dùng dao, đá chống đối lực lượng đang làm nhiệm vụ.

Trước đó, Công an xã Tây Cốc tiếp nhận tin báo của ông Nguyễn Công Hùng, Tổ phó Tổ Bảo vệ an ninh, trật tự thôn Hợp Lai, về việc Lê Văn Sáu chặn đường, xin tiền ông Nguyễn Xuân Th. (66 tuổi, trú cùng thôn).

Ông Th. không đưa tiền, Sáu dùng gậy gỗ đánh người này. Trong lúc ông Hùng đến xác minh vụ việc, Sáu tiếp tục chống đối, dùng cành cây vụt trúng tay trái của ông Hùng.

Lê Văn Sáu tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ)

Công an xã Tây Cốc phối hợp với Tổ Bảo vệ an ninh, trật tự thôn Hợp Lai nhanh chóng đến hiện trường để giải quyết vụ việc.

Tại đây, lực lượng công an vận động, yêu cầu Sáu về trụ sở làm việc nhưng người này không chấp hành. Người đàn ông cầm dao đe dọa, truy đuổi lực lượng làm nhiệm vụ, đồng thời liên tục nhặt đá ném về phía tổ công tác.

Mặc dù được lực lượng công an nhiều lần tuyên truyền, giải thích và yêu cầu chấp hành, Sáu vẫn không hợp tác. Người này cầm dao cố thủ trong nhà, buộc tổ công tác phải triển khai các biện pháp nghiệp vụ để khống chế.

Lực lượng công an đã khống chế được Sáu, thu giữ hung khí, bảo đảm an toàn cho cán bộ làm nhiệm vụ và những người có mặt tại hiện trường.

Tại cơ quan công an, Lê Văn Sáu thừa nhận hành vi của mình. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Sáu để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.