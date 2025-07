Lời khai của nghi phạm sát hại chủ quán cà phê ở Tây Ninh

(VTC News) -

Chiều 13/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh cho biết tạm giữ hình sự Trần Văn Quý (22 tuổi, quê Cà Mau, tạm trú xã Bến Lức, Tây Ninh) để điều tra về hành vi "Giết người, cướp tài sản".

Theo lời khai ban đầu, sáng 12/7, Trần Văn Quý điều khiển xe máy rời nơi ở tại xã Bến Lức (Tây Ninh), mang theo một con dao bấm vừa mua ở tiệm ven đường. Quý chạy xe dọc theo Quốc lộ 1, hướng về phường Long An, với mục đích tìm địa điểm vắng vẻ, ít người qua lại để cướp tài sản.

Tại cơ quan CSĐT, Trần Văn Quý thú nhận giết chủ quán cà phê ở Tây Ninh để cướp tài sản.

Tuy nhiên, khu vực phường Long An lúc này có nhiều quán cà phê và cửa hàng đông đúc, khó tiếp cận và ra tay. Nghi phạm sau đó tiếp tục di chuyển xuống phường Tân An, ghé vào một quán cơm để ăn uống, nghỉ lại và quan sát xung quanh. Trong suốt thời gian ngồi chờ, Quý vẫn chưa tìm được "con mồi" phù hợp để gây án.

Đến khoảng 15h cùng ngày, Quý quay trở lại phường Long An, dừng xe trước một quán cà phê ven Quốc lộ 1 do bà N.T.B. (trú phường Long An) làm chủ. Quan sát thấy bên trong quán chỉ có một mình bà B., không có khách hay người thân xung quanh, Quý lập tức lên kế hoạch giết người, cướp tài sản.

Nghĩ là làm, Quý bước vào quán gọi nước rồi nằm võng nghỉ để tìm cơ hội ra tay. Một lúc sau, Quý giả vờ hỏi nhà vệ sinh, bà B. chỉ lối phía trong, khi bà vừa quay đi, hắn lập tức rút dao giấu sẵn trong người, tiến tới siết cổ và dùng dao cắt mạnh vào vùng cổ nạn nhân.

Thấy bà B. chưa tử vong, hắn tiếp tục dùng dao đâm nhiều nhát vào ngực, bụng, lưng và đầu nạn nhân cho đến khi bà gục hẳn. Sau đó, kéo thi thể nạn nhân vào phía sau gần khu vực bồn nước, rồi quay lại quầy bán nước để lục soát, lấy đi hai chiếc bông tai, một điện thoại di động và 32.000 đồng.

Gây án xong, nghi phạm nhanh chóng lên xe máy rời khỏi hiện trường, bỏ trốn về hướng xã Bến Lức – cách nơi gây án khoảng 10km.

Khoảng 16h cùng ngày, ông S. (chồng nạn nhân) đi làm phụ hồ về nhà thì bàng hoàng phát hiện vợ đã tử vong trong quán, trên người có nhiều thương tích, trong đó có vết cắt sâu ở vùng cổ. Ông lập tức trình báo Công an.

Nhận tin báo, Công an tỉnh Tây Ninh nhanh chóng phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi và triển khai lực lượng truy bắt. Đến sáng 13/7, nghi phạm Trần Văn Quý bị bắt giữ cùng tang vật gồm một điện thoại di động và đôi bông tai của nạn nhân.

Tại cơ quan điều tra, Quý thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và khai rõ động cơ gây án xuất phát từ việc nghiện cờ bạc online, nợ nần chồng chất. Do không còn khả năng trả nợ, Quý quyết định đi cướp tài sản, sẵn sàng ra tay sát hại người vô tội.

Hiện Công an tỉnh Tây Ninh đang hoàn thiện hồ sơ, chờ xử lý theo quy định.