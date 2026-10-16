Bắt giữ kẻ chặn đầu ô tô, đập kính chắn gió trên phố Hà Nội

(VTC News) -

Thông tin từ Công an TP Hà Nội, Công an phường Hoàng Mai đã tạm giữ Nguyễn Văn Kiên (SN 1979, trú tại Hà Nội) để điều tra hành vi có dấu hiệu cố ý làm hư hỏng tài sản sau khi người này chặn đầu ô tô, dùng thanh sắt đập phá kính chắn gió trên đường Giải Phóng.

Khoảng 10h ngày 10/10, tại khu vực quay đầu xe trước số nhà 1299 đường Giải Phóng, phường Hoàng Mai, anh V.V.Q. (SN 1992, trú tại xã Thanh Trì, Hà Nội) bị một người đàn ông chặn đầu ô tô và đe dọa hành hung.

Người này sau đó dùng thanh sắt hộp đuổi đánh tài xế, đồng thời vụt vào kính chắn gió phía trước và gương chiếu hậu bên trái của ô tô, gây hư hỏng.

Nguyễn Văn Kiên tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an TP Hà Nội)

Sau khi tiếp nhận trình báo của anh Q., Công an phường Hoàng Mai khẩn trương xác minh, làm rõ người liên quan là Nguyễn Văn Kiên.

Hành vi của Nguyễn Văn Kiên có dấu hiệu của tội Cố ý làm hư hỏng tài sản, quy định tại khoản 1, Điều 178 Bộ luật Hình sự.

Theo cơ quan công an, vụ việc gây thiệt hại tài sản ước tính hơn 6 triệu đồng. Kiên được xác định có 3 tiền án về các tội Trộm cắp tài sản và Hủy hoại tài sản. Công an phường Hoàng Mai tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc.

Theo quy định pháp luật, hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác có thể bị xử lý tùy theo tính chất, mức độ và giá trị tài sản bị thiệt hại. Trường hợp đủ căn cứ, người thực hiện có thể bị xem xét về hành vi hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, hành vi vẫn có thể bị xử lý theo quy định về xử phạt vi phạm hành chính và phải bồi thường thiệt hại nếu gây tổn thất về tài sản.