Nhiều học sinh trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên nhập viện, 1 em tử vong

Trưa 4/9, Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên thông tin những ngày gần đây, một số học sinh ở tại ký túc xá trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên xuất hiện triệu chứng ốm, sốt, và đau đầu. Những học sinh này được đưa đến Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên để điều trị.

Trường hợp đầu tiên là V.M.C. (16 tuổi, trú tại thôn Sủng Cáng, xã Sủng Trà, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) - học sinh lớp Điện trung cấp K57 tại trường và sống tại phòng 209 K2, ký túc xá của trường.

Tối 29/8, C. xuất hiện triệu chứng đau bụng, nôn, được chuyển ngay đến Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Tại đây, C. được chẩn đoán viêm màng não, viêm túi mật, và polyp túi mật, được điều trị tại Khoa Ngoại tiêu hóa. Tuy nhiên, tình trạng của C. nhanh chóng chuyển biến xấu, phải chuyển sang khoa Hồi sức tích cực - Chống độc với chẩn đoán suy đa tạng, suy tim cấp, viêm cơ tim, và viêm gan B.

Đến 12h30 ngày 31/8, gia đình xin đưa C. về nhà và tử vong tối cùng ngày.

Hơn 10 học sinh nhập viện không rõ nguyên nhân, một em tử vong

Từ sáng ngày 1/9 đến sáng ngày 2/9, thêm hai học sinh khác, đều đến từ huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, cũng nhập viện với các triệu chứng tương tự như học sinh C.

Em H.M.N (15 tuổi), học sinh lớp Điện B trung cấp K58, ở tại phòng 206 K3, ký túc xá trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên.

Tối 1/9, N. có biểu hiện đau đầu, đau bụng, sốt 40 độ C, mệt mỏi, cán bộ y tế nhà trường thăm khám và chuyển N. đến Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên chỉ định theo dõi sức khỏe với các biểu hiện sốt cao, đau đầu, đau ngực, đau bụng chưa rõ nguyên nhân. Hiện N. được chuyển về Bệnh viện Nhi Trung ương để điều trị.

Bệnh nhân thứ 3 là T.M.M (15 tuổi), học sinh lớp Điện B trung cấp K58, ở tại phòng 203 K3 - khu ký túc xá trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên. Ngày 2/9, M. co giật tại phòng ở và được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên để khám, điều trị. Hiện tại, M. đang được cấp cứu tại Khoa cấp cứu và trong tình trạng hôn mê, thở máy...

Chiều 2/9, thêm 10 học sinh khác tại trường xuất hiện các triệu chứng sốt, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn. Tất cả các học sinh được chuyển đến khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên theo dõi, điều trị. Hiện, sức khỏe các em đã ổn định, kết quả xét nghiệm không phát hiện bất thường.

Ngay khi nhận được thông tin, Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và Trung tâm Y tế TP Thái Nguyên khẩn trương xác minh thông tin, điều tra dịch tễ, thực hiện các biện pháp phòng ngừa tại Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên.

Đến ngày 3/9, toàn bộ học sinh tại trường đều trong tình trạng khỏe mạnh, không phát sinh ca bệnh mới.

Sở Y tế đề nghị trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên lùi thời gian khai giảng để đảm bảo sức khỏe cho học sinh.