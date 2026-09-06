Taluy dương sạt xuống, làm sập một phần nhà dân bên Quốc lộ 3

Ngày 6/9, đất đá từ taluy dương tại tổ 12, phường Bắc Kạn, bất ngờ sạt xuống, làm vỡ tường và sập một phần ngôi nhà của gia đình bà Ma Thị Huyền.

Căn nhà của gia đình bà Ma Thị Huyền bị đất đá từ taluy dương bất ngờ sạt xuống.

Ngôi nhà nằm sát Quốc lộ 3, nơi có nhiều phương tiện qua lại. Sau khi xảy ra sạt lở, chính quyền địa phương huy động lực lượng hỗ trợ gia đình bà Huyền di chuyển tài sản đến nơi an toàn, đồng thời phân luồng, đặt cảnh báo để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.

Theo nhận định ban đầu, mưa nhiều những ngày qua có thể khiến đất đá ngậm nước, giảm độ ổn định và gây sạt trượt. Tuy nhiên, nguyên nhân đang được cơ quan chức năng kiểm tra, làm rõ.

Đất đá sạt xuống làm vỡ một mảng tường nhà bà Huyền. (Ảnh: Lệ Thủy)

Ngôi nhà nằm cạnh Quốc lộ 3, nơi có nhiều phương tiện qua lại. Lực lượng chức năng phân luồng giao thông qua khu vực. (Ảnh: Lệ Thủy)

Chính quyền địa phương tiếp tục kiểm tra hiện trường, đánh giá nguy cơ sạt lở tiếp diễn và triển khai phương án xử lý, đảm bảo an toàn cho người dân cũng như giao thông trên Quốc lộ 3.

(NGUỒN: VIETNAMNET)