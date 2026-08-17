Tài xế xe dịch vụ nghi đột quỵ khi đang lái, ô tô lao xuống ruộng

(VTC News) -

Sáng 17/8, lãnh đạo UBND xã Nghĩa Đồng (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn, tài xế ô tô nghi bị đột quỵ khi đang lái xe khiến xe lao xuống ruộng. Nạn nhân là ông N.M.Ph. (57 tuổi, trú xã Tân Phú, Nghệ An), làm nghề lái xe dịch vụ.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh T.K)

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5h50 cùng ngày, ông Ph. lái ô tô từ xã Tân Phú qua xã Nghĩa Đồng để đón khách. Khi di chuyển được khoảng 1km, tài xế có dấu hiệu bất tỉnh, chiếc xe mất kiểm soát rồi lao xuống ruộng ven đường.

Hành khách đi trên xe sau đó thông báo sự việc cho Trạm Y tế xã Nghĩa Đồng và cùng người dân đưa ông Ph. đến trạm cấp cứu.

Các y bác sĩ kiểm tra và xác định nạn nhân không còn mạch, không đo được huyết áp, tim ngừng đập, đồng tử giãn. Ông Ph. được xác định đã tử vong trước khi được đưa tới cơ sở y tế.

Tại hiện trường, phần đầu chiếc ô tô bị hư hỏng, một số cột mốc giao thông ven đường bị phương tiện húc đổ.

Hiện lực lượng công an đã khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Đột quỵ thường xảy ra bất ngờ và là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu, nhưng thực tế, nhiều trường hợp đã phát ra những tín hiệu sớm cảnh báo. Nếu được nhận biết và xử trí kịp thời, đột quỵ có thể được ngăn chặn, giảm thiểu tổn thương nghiêm trọng. Các triệu chứng ban đầu thường mơ hồ và dễ bị bỏ qua như đau đầu, tê bì, cảm giác kiến bò, ngứa râm ran. Tuy nhiên, đây chính là thời điểm vàng để đến bệnh viện kiểm tra và có biện pháp can thiệp. Quy tắc FAST là công cụ đơn giản, hiệu quả giúp nhận diện nhanh các dấu hiệu nghi ngờ: F - Face (mặt): Một bên mặt bị xệ, mất cân đối, khi cười thì méo miệng. A - Arm (tay): Yếu hoặc liệt một bên cơ thể. Thử giơ cả hai tay lên cao, nếu một tay không thể nâng hoặc rơi xuống, cần cảnh giác. S - Speech (lời nói): Nói ngọng, nói dính chữ, khó phát âm rõ ràng. T - Time (thời gian): Nếu xuất hiện bất kỳ dấu hiệu nào ở trên, cần nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở y tế - thời gian là yếu tố quyết định mạng sống.