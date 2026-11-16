Tài xế ô tô tông người phụ nữ đi xe máy rồi bỏ chạy khai gì?

(VTC News) -

Camera ghi lại hình ảnh vụ tai nạn.

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông xảy ra trên Quốc lộ 1A (đoạn qua xã Thọ Phong), ngày 16/11, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã làm việc với ông T.T.H. (SN 1979, trú phường Trương Quang Trọng, tỉnh Quảng Ngãi) - tài xế ô tô gây tai nạn rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ông H. làm việc với lực lượng chức năng. (Ảnh: C.A)

Ông H. trình bày, chiều 13/11, sau khi kết thúc ca làm tại công ty, ông chạy ô tô trên Quốc lộ 1A về nhà. Khi đến địa phận thuộc xã Thọ Phong, ô tô do ông H. cầm lái xảy ra va chạm với xe máy chạy cùng chiều.

“Lúc xảy ra va chạm, do quá hoảng loạn nên tôi đã tiếp tục điều khiển ô tô rời khỏi hiện trường, không dừng lại hỗ trợ người bị nạn. Việc rời hiện trường, không hỗ trợ nạn nhân là hành vi sai trái và tôi muốn gửi lời xin lỗi đến người bị nạn cùng gia đình”, ông H. nói.

Liên quan đến vụ việc, Đại tá Vũ Thanh Giang - Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi - cho biết hành vi gây tai nạn rồi bỏ chạy là hành vi đáng lên án. Theo Đại tá Giang, khi xảy ra tai nạn giao thông, người điều khiển phương tiện phải dừng xe, bảo vệ hiện trường, hỗ trợ người bị nạn và trình báo cơ quan chức năng theo quy định, tuyệt đối không bỏ chạy, trốn tránh trách nhiệm.

Lái xe gây tai nạn hoặc liên quan đến vụ tai nạn chỉ được có mặt ở 3 vị trí: Tại hiện trường vụ tai nạn; tại bệnh viện hoặc cơ sở chữa bệnh. Đối với trường hợp phải đưa nạn nhân đi cấp cứu hoặc tự thân cũng bị thương tích phải đi cấp cứu và tại cơ quan công an hoặc UBND nơi gần hiện trường vụ tai nạn giao thông nhất.

Mọi trường hợp không có mặt tại 3 vị trí trên đều được xem là trốn khỏi hiện trường. Theo quy định tại Khoản 8 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP (sửa đổi bổ sung tại Nghị định 238/2026/NĐ-CP), mức phạt từ 16 - 18 triệu đồng, trừ 6 điểm giấy phép lái xe. Tùy tính chất, mức độ và hậu quả, hành vi bỏ chạy sau tai nạn còn có thể được xem xét khi xác định trách nhiệm hình sự theo quy định pháp luật.

Như Báo Điện tử VTC News đưa tin, chiều tối 13/11, một ô tô màu trắng tông mạnh vào phía sau xe máy do chị C.T.T.L. (SN 1996, trú xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi) cầm lái. Cú va chạm khiến chị L. bị hất văng xuống đường, cơ thể va đập mạnh với mặt đường. Chiếc xe máy bị ô tô kéo lê một đoạn, tóe lửa.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Trích xuất từ camera)

Sau tai nạn, tài xế tiếp tục điều khiển ô tô rời khỏi hiện trường. Chị L. bị thương, được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Anh B.V.N. (chồng chị L.) cho biết vụ tai nạn khiến vợ anh bị chấn động mạnh ở vùng đầu, nhiều vị trí trên cơ thể xây xát, tinh thần hoảng loạn.

Chỉ hơn 12 giờ đồng hồ kể từ lúc tiếp nhận thông tin trên mạng xã hội và hơn 1h kể từ lúc tiếp nhận đơn trình báo của công dân, CSGT cùng các cơ quan chức năng nhanh chóng làm rõ tài xế gây tai nạn là T.T.H.