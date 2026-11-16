Công an dựng lại hiện trường vụ tài xế ô tô đánh người đi xe máy ở Tây Ninh

(VTC News) -

Lãnh đạo Công an phường Thanh Điền (Tây Ninh) cho biết, lực lượng chức năng đã thực hiện dựng lại hiện trường vụ tài xế ô tô hành hung người đi xe máy sau mâu thuẫn giao thông, gây bức xúc dư luận những ngày qua.

Công an phường Thanh Điền dựng lại hiện trường vụ việc.

Việc dựng lại hiện trường được thực hiện ngày 14/11. Hiện Công an phường Thanh Điền đang phối hợp với Công an tỉnh Tây Ninh củng cố hồ sơ, làm rõ các tình tiết liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, khoảng 20h ngày 13/11, tại khu vực gần ngã tư Ao Hồ, thuộc khu phố Hiệp An, phường Thanh Điền, xảy ra mâu thuẫn giao thông giữa Nguyễn Tấn Lộc (32 tuổi, ngụ phường Long Hoa), lái ôtô và anh Trần Hoài Phương (36 tuổi, ngụ phường Bình Minh), chạy xe máy.

Sau khi xảy ra mâu thuẫn, Lộc dừng xe, xuống đấm, đá dã man vào đầu anh Phương. Đáng chú ý, khi nạn nhân đã nằm dưới đường, không phản kháng, Lộc vẫn tiếp tục đá liên tiếp vào vùng đầu người này.

Sự việc được người dân ghi hình, chia sẻ lên mạng xã hội, khiến nhiều người bức xúc.

Nguyễn Tấn Lộc (áo đỏ) đấm, đá liên tiếp vào đầu anh Trần Hoài Phương. (Ảnh cắt từ clip)

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Thanh Điền có mặt tại hiện trường, đưa anh Phương đến Bệnh viện Đa khoa Hồng Hưng cấp cứu, đồng thời mời những người liên quan đến trụ sở làm việc.

Cơ quan công an tiếp tục xác minh nguyên nhân, diễn biến vụ việc và củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.