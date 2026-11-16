Kẻ hung hăng phá kính, túm áo tài xế taxi ở TP.HCM khai gì?

(VTC News) -

Ngày 16/11, Công an phường Dĩ An, TP.HCM thông tin, đơn vị này đang lấy lời khai Võ Minh Tâm (SN 1997, quê Cần Thơ, trú tại phường Dĩ An) về hành vi la lối, gây rối trật tự trên địa bàn.

Người đàn ông tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp)

Trước đó, tối 15/11, Công an phường Dĩ An phối hợp với Đội CSGT Rạch Chiếc (Phòng CSGT, Công an TP.HCM) xác minh đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội về người đàn ông la lối, chửi bới và đập phá ô tô tại khu vực ngã ba đường Nguyễn Tri Phương và hẻm 434 Nguyễn Tri Phương, phường Dĩ An.

Qua xác minh, Công an xác định người có hành vi trên là Võ Minh Tâm. Chiều cùng ngày, sau khi uống rượu bia, Tâm nghi ngờ ô tô do anh T.D.T. cầm lái va quẹt với xe máy của vợ mình nên đã lớn tiếng chửi bới, ném điện thoại vào kính xe, dùng tay bẻ gãy kính cửa bên trái và kéo bung tay cầm cửa xe.

Mặc dù được nhiều người can ngăn, Tâm vẫn tiếp tục có hành vi gây mất trật tự tại khu vực.

Ngay sau khi được đưa về trụ sở làm việc, Tâm hối hận, xin lỗi tài xế taxi và mọi người vì sự việc mình đã gây ra.

Tâm khai do có hơi men trong người nên không kiềm chế được bản thân đã đập phá, yêu cầu tài xế ô tô xuống xe, gây ùn tắc giao thông, gây mất an ninh trật tự.

“Tôi đã làm ảnh hưởng đến sức khoẻ và công việc của anh tài xế. Sau khi tỉnh rượu tôi mới hối hận về hành vi của mình. Tôi thật lòng xin lỗi anh tài xế và mọi người”, T. khai với công an.