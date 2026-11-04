Sức sống Thái Nguyên qua những ngày hội lớn

(VTC News) -

Khởi công những công trình, dự án tạo động lực phát triển

Một trong những điểm nhấn nổi bật trong chuỗi hoạt động chào mừng 195 năm thành lập tỉnh (4/11/1831 - 4/11/2026) là việc khởi công 6 dự án, công trình quy mô lớn trong hai ngày 29 và 30/10, với tổng vốn đầu tư hơn 7.000 tỷ đồng. Các dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp, hạ tầng, nhà ở xã hội và phát triển đô thị, gồm: Khu bến cảng bốc xếp hàng hóa Yên Bình; Khu công nghiệp Tây Phổ Yên giai đoạn 1; Nhà ở xã hội TNG Việt Bắc 2; Khu dân cư số 2 xã Lương Phú (nay là xã Kha Sơn); Khu dân cư xã Kha Sơn và Dự án đầu tư xây dựng Thái Nguyên 2.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thái Nguyên tại Chương trình kỷ niệm 195 năm ngày Thành lập tỉnh và khai mạc Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026.

Việc đồng loạt khởi công các dự án có ý nghĩa thiết thực, thể hiện quyết tâm của tỉnh trong huy động nguồn lực xã hội, đẩy mạnh đầu tư kết cấu hạ tầng, qua đó nhằm hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, nâng cao sức hấp dẫn của môi trường đầu tư của tỉnh Thái Nguyên trong những năm tới.

Khởi công Dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng bốc xếp hàng hóa Yên Bình.

Mở rộng kết nối, đánh thức tiềm năng du lịch

Trong lĩnh vực du lịch, sự kiện khai trương Chuyến tàu di sản Hà Nội - Thái Nguyên là một dấu ấn đáng chú ý. Chuyến tàu đón Đoàn phu nhân các Đại sứ, Trưởng các cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam cùng đông đảo du khách đến tham quan, trải nghiệm.

Chuyến tàu được xây dựng như một không gian trải nghiệm văn hóa ngay trên hành trình kết nối giữa 2 địa phương. Việc hình thành sản phẩm du lịch đường sắt mở ra hướng kết nối mới giữa Thủ đô Hà Nội với vùng đất xứ Trà, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch và tăng khả năng thu hút khách trong nước, quốc tế.

Cùng với đó, việc khánh thành Phố đi bộ trung tâm tỉnh Thái Nguyên (Central Square Thái Nguyên) tiếp tục bổ sung một không gian văn hóa, sinh hoạt cộng đồng và giải trí mới cho người dân, du khách. Đặc biệt, trong dịp Festival Trà Quốc tế, phố đi bộ trở thành một trong những không gian tổ chức các hoạt động quảng bá, giới thiệu văn hóa trà, góp phần tạo sức sống cho đô thị trung tâm.

Trong những hoạt động văn hóa tại Thái Nguyên dịp này, hai đêm Concert nghệ thuật tại Sân vận động Thái Nguyên đã trở thành điểm hẹn cảm xúc, thu hút hàng nghìn khán giả hòa mình vào không khí âm nhạc sôi động. Những giai điệu tự hào về quê hương, đất nước, tinh thần đoàn kết tạo nên những đêm hội đáng nhớ, khắc họa hình ảnh một Thái Nguyên trẻ trung, năng động, giàu bản sắc và tràn đầy sức sống.

Đưa văn hóa trà từ di sản đến kinh tế toàn cầu

Là sự kiện trọng tâm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh, Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026, với chủ đề “Thái Nguyên - Đệ nhất danh trà”. Festival gồm 16 hoạt động nổi bật, kết hợp giữa văn hóa, du lịch, thương mại, đối ngoại và trải nghiệm.

Các diễn giả tham gia Phiên tọa đàm “Kinh tế trà Thái Nguyên - Từ di sản đến kinh tế trà toàn cầu”.

Đáng chú ý, Diễn đàn Kinh tế Trà Quốc tế năm 2026 được tổ chức với chủ đề “Từ di sản trà đến kinh tế trà toàn cầu” trở thành diễn đàn có ý nghĩa quan trọng để các nhà quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp, nhà sản xuất và đối tác trong nước, quốc tế cùng trao đổi về định hướng phát triển ngành trà, đổi mới sáng tạo, nâng cao giá trị sản phẩm và mở rộng thị trường. Thông qua diễn đàn, Thái Nguyên hướng tới đưa cây chè không chỉ là cây trồng chủ lực, sản phẩm nông nghiệp đặc trưng mà còn trở thành một ngành kinh tế có giá trị gia tăng cao, gắn với văn hóa, du lịch và thương mại quốc tế.

Cũng trong khuôn khổ Festival, chương trình “Thưởng trà cùng người nổi tiếng” đã được tổ chức tại các vùng chè nổi tiếng như Tân Cương, Đồng Hỷ, La Bằng, Vô Tranh, Đồng Phúc. Đặc biệt, Giải Golf “Thái Nguyên xanh” và hoạt động “Thưởng trà trong mây” tại Sân Golf Tân Thái tạo nên sự kết hợp độc đáo giữa thể thao, du lịch nghỉ dưỡng và trải nghiệm văn hóa trà.

Có thể thấy, chuỗi sự kiện chào mừng 195 năm thành lập tỉnh và Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026 đã tạo nên bức tranh đa sắc màu. Những giá trị văn hóa được lan tỏa sẽ tiếp tục góp phần tạo dựng diện mạo, vị thế mới cho tỉnh; đưa hình ảnh Thái Nguyên - vùng đất giàu truyền thống cách mạng, quê hương của “Đệ nhất danh trà” - đến gần hơn với bạn bè trong nước và quốc tế.