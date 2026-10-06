Sự kiện Kết nối nghệ thuật Sáng tạo Đà Nẵng chủ đề 'Lịch sử của ngày mai'

(VTC News) -

Sự kiện Kết nối Nghệ thuật Sáng tạo Đà Nẵng 2026 - Da Nang Art Creatives Connection (DACC 2026), diễn ra từ ngày 30/10 đến 8/11/2026 tại Bảo tàng Đà Nẵng và Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng.

Với chủ đề “Lịch sử của Ngày mai” (History of Tomorrow), DACC 2026 là sự kiện nghệ thuật - sáng tạo lần đầu tiên được tổ chức tại Đà Nẵng, quy tụ hơn 20 hoạt động gồm triển lãm, múa đương đại, workshop, art tour, tọa đàm và kết nối nghệ thuật; với sự tham gia của nghệ sĩ, giám tuyển, nghệ nhân, các tổ chức văn hóa và cộng đồng sáng tạo trong và ngoài khu vực.

Thông qua sự kiện, thành phố hướng đến kích hoạt hiệu quả các thiết chế văn hóa, gắn kết di sản với không gian đô thị đương đại; đồng thời hình thành nền tảng kết nối nghệ thuật, từng bước phát triển hệ sinh thái sáng tạo tại Đà Nẵng.

Di sản - nguồn lực sáng tạo

“Lịch sử của Ngày mai” tiếp cận lịch sử không như một giá trị tĩnh, mà như một nguồn lực sống - được diễn giải, tái tạo và tiếp nối trong hiện tại.

Đà Nẵng là đô thị hội tụ nhiều lớp di sản và ký ức văn hóa, hình thành qua quá trình giao lưu và tiếp biến. Trong bối cảnh đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, việc đặt nghệ thuật đương đại trong tương tác với di sản và không gian đô thị mở ra cách tiếp cận mới: không chỉ bảo tồn, mà chủ động kích hoạt và lan tỏa giá trị văn hóa.

DACC 2026 vì vậy không chỉ là chuỗi hoạt động nghệ thuật, mà là không gian đối thoại - nơi nghệ thuật, lịch sử và đời sống đô thị gặp nhau, tạo điều kiện để công chúng tham gia và có những trải nghiệm mới về văn hóa thành phố.

Hai bảo tàng - một trục kết nối

Sự kiện được tổ chức tại Bảo tàng Đà Nẵng và Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng - hai thiết chế tiêu biểu cho hai lớp giá trị lịch sử và văn hóa của thành phố.

Bảo tàng Đà Nẵng phản ánh tiến trình hình thành và phát triển của vùng đất và con người Đà Nẵng, đồng thời là một phần của ký ức đô thị bên sông Hàn.

Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng lưu giữ bộ sưu tập điêu khắc Chăm có giá trị đặc biệt, đóng vai trò quan trọng trong nghiên cứu, bảo tồn và giới thiệu di sản Chăm.

Sự kết nối giữa hai bảo tàng hình thành một trục trải nghiệm xuyên suốt - từ lịch sử vùng đất đến di sản văn hóa, từ giá trị lưu giữ đến những diễn giải mới trong đời sống đương đại. Không gian này được mở rộng theo sông Hàn - biểu tượng của sự giao lưu và phát triển của thành phố, tạo nên bối cảnh đặc trưng cho các hoạt động của DACC.

Hơn 20 hoạt động - một không gian trải nghiệm mở

DACC 2026 giới thiệu hơn 20 hoạt động nghệ thuật và sáng tạo, quy tụ các nghệ sĩ, chuyên gia, nghệ nhân, tổ chức văn hóa và công chúng tại địa phương và khu vực Đông Nam Á.

Các hoạt động được thiết kế theo hướng mở, tăng cường tương tác và trải nghiệm, đưa công chúng từ vị trí thưởng thức sang tham gia, đồng kiến tạo các thực hành nghệ thuật trong bối cảnh đô thị đương đại.

Mở rộng kết nối - định hình giá trị

DACC 2026 là bước khởi đầu cho một nền tảng kết nối nghệ thuật và sáng tạo tại Đà Nẵng, phát huy vai trò của các thiết chế văn hóa và cộng đồng sáng tạo trong phát triển văn hóa đô thị.

Trên cơ sở kết quả tổ chức năm 2026, thành phố sẽ tiếp tục nghiên cứu, mở rộng quy mô, tăng cường sự tham gia của nghệ sĩ, tổ chức trong nước và khu vực Đông Nam Á; từng bước phát triển DACC thành hoạt động thường niên, góp phần định hình hình ảnh Đà Nẵng - Thành phố “Di sản - Sáng tạo - Giàu bản sắc”.

“Lịch sử của Ngày mai” không chỉ là một chủ đề, mà là một định hướng: nhìn di sản như nền tảng cho sáng tạo và nghệ thuật như động lực kiến tạo tương lai thành phố.