Speak Inn đồng hành cùng tuổi trẻ Công an TP.HCM nâng cao kỹ năng dẫn bản tin

(VTC News) -

Thực hành dẫn bản tin như một buổi ghi hình thực tế

Trong dịp kỷ niệm Ngày truyền thống Công an nhân dân 19/8, gần 20 cán bộ, chiến sĩ Công an TP.HCM tham gia chương trình đào tạo kỹ năng nói và dẫn bản tin, hướng đến nâng cao chất lượng chuyên mục “Bản tin Anh ngữ - Bulletin English News” trên Fanpage Tuổi trẻ Công an TP.HCM.

Không gian đào tạo được bố trí với máy quay, micro, máy cue (máy chạy chữ) và các thiết bị phục vụ ghi hình, tạo điều kiện để học viên tiếp cận gần với quy trình của một buổi ghi hình thực tế. Thay vì chỉ tiếp nhận kiến thức lý thuyết, các cán bộ, chiến sĩ lần lượt trực tiếp đứng trước ống kính, thực hiện phần dẫn và nhận nhận xét ngay sau mỗi lượt thực hành.

Nội dung tập huấn tập trung vào 4 nhóm kỹ năng: giọng nói, ngôn ngữ hình thể, dẫn bản tin tiếng Việt và dẫn bản tin tiếng Anh.

Speak Inn tham gia với vai trò đơn vị cố vấn sản xuất và biên tập bản tin, với sự chia sẻ của giảng viên/BTV/MC Mộc Miên và Phương Thảo. Nội dung đào tạo chú trọng phương pháp thực hành, gắn kỹ năng với yêu cầu thực tế của hoạt động dẫn bản tin trên nền tảng số.

Ở mỗi phần luyện tập, các cán bộ, chiến sĩ được nhận xét cụ thể về cách sử dụng giọng nói, nhịp độ và cách truyền tải thông tin, khả năng tương tác với ống kính, ánh mắt, tư thế và cử chỉ.

Ghi nhận tinh thần học tập và sự phối hợp trong chương trình, Thượng tá Trần Anh Thanh - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng phòng Công tác Đảng và Công tác Chính trị (PX03), Công an TP.HCM - đã trao thư cảm ơn tới đội ngũ giảng viên Speak Inn. Sự ghi nhận này cũng là dấu ấn cho một chương trình đào tạo được triển khai theo hướng thực chất, chú trọng thực hành và gắn kỹ năng với yêu cầu công tác thông tin, tuyên truyền hiện nay.

Đại uý Đoàn Thanh Thanh Tâm tham gia chương trình cho biết phần chuẩn bị trước khi ghi hình là một trong những nội dung để lại nhiều ấn tượng.

“Tôi rất tâm đắc với những bài học về việc chuẩn bị trước buổi ghi hình. Sau quá trình học ngày hôm nay, tôi cảm thấy mình có sự thay đổi lớn và thu hoạch khá nhiều kiến thức”, Đại uý Tâm chia sẻ.

Theo Thượng sĩ Nguyễn Khánh Ngọc, việc thực hành dẫn bản tin bằng tiếng Anh mang đến một trải nghiệm khác so với dẫn bằng tiếng Việt.

“Phần huấn luyện dẫn bản tin tiếng Anh đã góp phần vào công cuộc hội nhập quốc tế của Công an TP.HCM”, Thượng sĩ Ngọc cho biết.

Trong khi đó, Đại uý Phan Lê Ngọc Châu cho rằng việc sử dụng các thiết bị chuyên dụng trong lớp học giúp học viên có thêm trải nghiệm thực tế.

“Tôi học được rất nhiều kinh nghiệm từ những người đi trước. Các thiết bị hỗ trợ chuyên dụng không khiến mình ỷ lại mà làm mình tự tin hơn, có trải nghiệm để áp dụng vào dẫn bản tin hiện nay”, đồng chí Châu chia sẻ.

Từ giọng nói đến cách thể hiện trước camera

Một trong những nội dung được chú trọng là cách sử dụng giọng nói để truyền tải thông tin rõ ràng, dễ nghe. Học viên được hướng dẫn cách lấy hơi, phát âm, điều chỉnh tốc độ nói và nhấn giọng phù hợp với nội dung bản tin.

Bên cạnh giọng nói, ngôn ngữ hình thể cũng được đưa vào các bài tập thực hành. Tư thế đứng, hướng nhìn, biểu cảm khuôn mặt và cử chỉ được điều chỉnh để phù hợp với việc xuất hiện trước máy quay.

Điểm đáng chú ý của buổi đào tạo là học viên được thực hành trên các thiết bị tương tự một buổi ghi hình thực tế. Máy cue hỗ trợ việc theo dõi nội dung, trong khi camera và micro giúp người học nhận biết rõ hơn những vấn đề có thể xuất hiện khi đứng trước ống kính.

Theo Speak Inn, việc đưa tình huống thực tế vào lớp học nhằm giúp học viên nhận ra những điểm cần cải thiện ngay trong quá trình thực hành, thay vì chỉ tiếp nhận kiến thức lý thuyết.

Các chương trình đào tạo của đơn vị này cũng được xây dựng theo từng nhóm đối tượng và mục tiêu sử dụng kỹ năng nói. Với người đi làm, nội dung có thể tập trung vào thuyết trình, phát âm, cách diễn đạt và ngôn ngữ hình thể. Với doanh nghiệp, tổ chức, chương trình được điều chỉnh theo yêu cầu giao tiếp trong công việc.

Đối với các chiến sĩ tham gia buổi đào tạo tại Công an TP.HCM, kỹ năng được tập trung vào khả năng dẫn và thể hiện bản tin trước camera. Đây là những kỹ năng có thể hỗ trợ quá trình truyền tải thông tin trên các nền tảng số, nơi hình thức thể hiện ngày càng có vai trò trong việc tiếp cận công chúng.