Sở Tài chính Hà Nội lên tiếng về dự án Safari Ba Vì

(VTC News) -

Chiều 5/10, tại họp báo của UBND TP Hà Nội, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Đỗ Thu Hằng cho biết thành phố đang thẩm định hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án Quần thể du lịch sinh thái Ba Vì, trong đó có công viên Safari.

Trả lời báo chí, bà Hằng chưa xác nhận thông tin dự án sẽ khởi công ngày 10/10, đồng thời chưa nêu số hộ dân dự kiến bị ảnh hưởng.

Theo Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội, thương mại, dịch vụ và du lịch chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu kinh tế Thủ đô và còn nhiều dư địa phát triển. Hà Nội cần khai thác các tiềm năng, thế mạnh sẵn có để phục vụ mục tiêu tăng trưởng. Thành phố đã định hướng phát triển các lĩnh vực này trong khung quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm.

Tuy nhiên, quan điểm của Hà Nội là phát triển kinh tế - xã hội phải gắn với bảo đảm an sinh xã hội và đời sống người dân. Đây cũng là lý do Hội đồng thẩm định yêu cầu rà soát, xác định lại quy mô đề xuất dự án tại Ba Vì nhằm bảo đảm hiệu quả đầu tư, đồng thời giảm thiểu tác động đến sinh kế và đời sống người dân.

Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Đỗ Thu Hằng phát biểu tại họp báo

Theo bà Hằng, thành phố đã nhận được hồ sơ đề xuất của doanh nghiệp. Thông tin về đề xuất dự án và nhà đầu tư được công khai trên website của Sở Tài chính Hà Nội.

Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội nhấn mạnh đây mới là đề xuất ban đầu của doanh nghiệp, chưa phải chủ trương được thành phố phê duyệt.

Quy mô khoảng 300ha mới là con số sơ bộ. Do dự án thuộc nhóm A, thành phố đã thành lập Hội đồng thẩm định để xem xét hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư.

Trong quá trình thẩm định, Hội đồng yêu cầu doanh nghiệp rà soát quy mô đầu tư trên cơ sở kiểm tra kỹ hiện trạng quản lý, sử dụng đất, đồng thời đánh giá tác động đối với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong khu vực dự kiến thực hiện dự án.

Phối cảnh dự án. (Ảnh: UBND xã Ba Vì)

Việc rà soát nhằm xác định quy mô phù hợp, giảm thiểu tác động đến sinh kế, đời sống người dân, đồng thời hài hòa giữa mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội với quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Theo Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội, quy mô sử dụng đất được đề xuất sơ bộ khoảng 300ha. Tuy nhiên, diện tích và ranh giới chính xác chỉ có thể được xác định trên cơ sở quy hoạch chi tiết. Trong quá trình lập quy hoạch, các thông tin sẽ được công khai, minh bạch và lấy ý kiến đầy đủ của cộng đồng dân cư theo quy định.

Về tiến độ, bà Hằng cho biết dự án đang ở bước thẩm định hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư để trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt. Sau bước này, dự án còn phải thực hiện nhiều thủ tục, trong đó có lập quy hoạch chi tiết để xác định chính xác quy mô và các nội dung đầu tư.