Smartphone làm mát bằng chất lỏng sẽ ra mắt vào tháng 11

(VTC News) -

RedMagic 11 Pro dự kiến ra mắt tại Mỹ vào ngày 3/11, giới thiệu đến thế giới những công nghệ thực sự tiên tiến.

Chiếc điện thoại thông minh mới này chủ yếu hướng đến các game thủ di động. Máy được trang bị chip Snapdragon 8 Elite Gen5 (SoC), được nhiều người coi là chipset nhanh nhất thế giới dành cho thiết bị di động, cùng với chip đồ họa chuyên dụng RedCore R4.

Tuy nhiên, tính năng đột phá nhất của máy là hệ thống làm mát bằng chất lỏng “sản xuất hàng loạt đầu tiên trên thế giới”, kết hợp với một quạt tản nhiệt thực sự để giữ cho bộ vi xử lý mạnh mẽ này hoạt động hiệu quả.

RedMagic 11 Pro – smartphone đầu tiên trên thế giới tích hợp hệ thống làm mát bằng chất lỏng. (Nguồn: RedMagic)

Làm mát bằng chất lỏng đã được sử dụng trên máy tính cá nhân trong nhiều thập kỷ, mặc dù nó thường chỉ cần thiết cho các tác vụ xử lý cường độ cao liên quan đến chơi game và sản xuất nội dung. Tuy nhiên, cho đến khi RedMagic 11 Pro ra mắt, hầu hết điện thoại di động đều không sử dụng tản nhiệt bằng chất lỏng hoặc quạt.

Công nghệ gần nhất mà điện thoại thông minh từng đạt được là làm mát bằng buồng hơi. Do CPU của chúng tỏa ra ít nhiệt hơn máy tính cá nhân, điện thoại thông minh thường dựa vào hệ thống làm mát thụ động, tức là nhiệt được tản ra tự nhiên khắp các linh kiện. Đó là lý do bạn có thể nhận thấy điện thoại nóng lên khi chạy nhiều ứng dụng nặng cùng lúc.

Tuy nhiên, có vẻ như bộ xử lý di động đã vượt qua thời đại làm mát thụ động. Hiện tại, những chiếc điện thoại nhanh nhất tại Mỹ đều được trang bị bộ xử lý Snapdragon 8 Elite - RedMagic 11 Pro sử dụng phiên bản mới nhất (thế hệ thứ 5). Khi các điện thoại mới kết hợp bộ xử lý mạnh mẽ với chip đồ họa chuyên dụng, việc trang bị hệ thống làm mát bằng chất lỏng trở nên tất yếu. RedMagic 11 Pro tình cờ là thiết bị tiên phong.

Cấu hình mạnh mẽ dành riêng cho game thủ thế hệ mới

Dù đã được thu nhỏ để vừa vặn bên trong điện thoại, hệ thống làm mát bằng chất lỏng AquaCore của RedMagic 11 Pro về cơ bản giống với hệ thống được sử dụng trong máy chủ và PC. Trên thực tế, bạn thậm chí có thể nhìn thấy chất lỏng di chuyển qua các ống dẫn ở mặt sau của điện thoại, giống như trên nhiều PC chơi game cao cấp. Để tản nhiệt, một quạt 24.000 vòng/phút sẽ thổi khí ra từ mặt sau.

Đáng ngạc nhiên là Nubia – công ty đứng sau dòng sản phẩm RedMagic – đã giữ được kích thước của điện thoại tương đối mỏng, với độ dày 8,9mm, trọng lượng 230 gram.

Máy còn sở hữu viên pin dung lượng lớn 7.500mAh, mà theo công bố của hãng, có thể cung cấp hơn 13 giờ chơi game liên tục.

RedMagic 11 Pro với thiết kế trong suốt hé lộ hệ thống làm mát và sạc không dây. (Nguồn: RedMagic)

Nhiều phiên bản, giá cao tương ứng với hiệu năng

Đến nay, Nubia vẫn chưa chính thức công bố việc phát hành Pro+ trên toàn cầu. Ngoài ra, công ty dường như đã âm thầm giảm dung lượng pin từ 8.000mAh xuống còn 7.500mAh trên phiên bản toàn cầu để tuân thủ các quy định thương mại.

Giá của phiên bản toàn cầu RedMagic 11 Pro vẫn chưa được xác định, nhưng dự kiến sẽ tương đương với phiên bản Trung Quốc. Tại Trung Quốc, phiên bản cơ bản với RAM 12GB và bộ nhớ trong 256GB có giá khoảng 700 USD, trong khi bản 16GB/512GB có giá khoảng 800 USD.

Nếu Pro+ không được phát hành toàn cầu, người dùng phương Tây vẫn hy vọng một số tính năng nâng cấp của nó sẽ được tích hợp. Tại Trung Quốc, phiên bản Pro+ cao cấp nhất có RAM 24GB và bộ nhớ trong lên đến 1TB, với giá hơn 1.000 USD – một mức giá được cho là xứng đáng với các game thủ di động chuyên nghiệp.