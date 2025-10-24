Sony ra mắt ống kính tele macro FE 100mm F2.8 Macro GM OSS

(VTC News) -

Đây là ống kính hứa hẹn sẽ mang đến trải nghiệm sáng tạo hoàn toàn mới cho người dùng yêu thích nhiếp ảnh và quay phim cận cảnh (macro).

FE 100mm F2.8 Macro GM OSS đạt độ phóng đại lên đến 1,4x, cho phép ghi lại hoa lá, vật thể nhỏ và các chi tiết cận cảnh với độ nét sống động, hé lộ những kết cấu và đặc điểm tinh tế khó nhận thấy bằng mắt thường.

Khi kết hợp với bộ chuyển đổi tele (bán rời), ống kính có thể đạt độ phóng đại đến 2,8x. Điều này mang đến khả năng chụp cận cảnh ấn tượng mà vẫn giữ được khoảng cách chụp thoải mái, lý tưởng đối với các chủ thể khó tiếp cận hoặc cần tránh phản chiếu ánh sáng ngoài ý muốn.

Thiết kế quang học tiên tiến với hai thấu kính XA (phi cầu cực đại) và ED (tán xạ cực thấp) được bố trí tối ưu, đảm bảo độ phân giải cao từ trung tâm cho đến rìa ảnh, đồng thời giảm thiểu hiện tượng quang sai màu cùng những lỗi quang học khác.

Ống kính Sony FE 100mm F2.8 Macro GM OSS sẽ được bán tại Việt Nam dự kiến từ ngày 03/11/2025 với giá niêm yết 35.990.000 VND. Khách hàng sẽ được tặng 1 Benro Tripod trị giá 2.280.000 VNĐ khi nhận sản phẩm trong thời gian từ ngày 3/11 đến 30/11/2025.