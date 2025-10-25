Cựu nhân viên Apple khốn khổ vì tên thật là Sam Sung

(VTC News) -

Sự nổi tiếng này mang lại cho anh không ít phiền toái và dẫn đến quyết định "đổi đời" sau đó.

Cách đây 13 năm, Sam Sung - một thanh niên 23 tuổi đến từ Scotland (Vương Quốc Anh) - chuyển đến Vancouver (Canada) để làm công việc bán thời gian tại một cửa hàng Apple Store. Trong lúc đang bận rộn với ca làm, điện thoại của Sam rung lên không ngừng. Những tin nhắn lạ dồn dập gửi đến, kèm theo đường liên kết dẫn tới một chủ đề thảo luận trên nền tảng Reddit mà anh chưa từng biết tới.

Ban đầu, Sam nghĩ đây là một trò lừa đảo, thậm chí lo lắng có chuyện chẳng lành xảy đến với gia đình. Tuy nhiên, khi kiểm tra đường liên kết, anh sững sờ nhận ra bức ảnh chụp danh thiếp của mình đã lan truyền chóng mặt trên Reddit.

Bức ảnh thu hút hàng triệu lượt xem và bình luận hài hước về sự trùng hợp trớ trêu giữa tên của anh và Samsung – gã khổng lồ công nghệ đến từ Hàn Quốc, đồng thời là đối thủ "không đội trời chung" của Apple.

Sam Sung đã đem bán đấu giá tấm danh thiếp của mình sau khi nó trở nên nổi tiếng trên mạng vào năm 2012. (Ảnh: Business Insider)

Sự việc nhanh chóng vượt khỏi tầm kiểm soát. Cửa hàng Apple Store nơi Sam làm việc bị khách hàng đổ xô đến hỏi han, thậm chí có cả phóng viên lảng vảng bên ngoài. Ban quản lý cửa hàng đã gọi điện cho Sam Sung ngay lập tức, chất vấn anh về bài đăng gây xôn xao trên.

"Tôi hoảng loạn thực sự", Sam chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn gần đây với trang tin Business Insider. Anh lo lắng về viễn cảnh mất việc, đặc biệt khi bản thân mới chân ướt chân ráo đến một đất nước xa xôi và sự nghiệp còn mới chớm.

Apple đã phản ứng rất nhanh nhạy để "hạ nhiệt" cơn sốt. Công ty kéo Sam ra khỏi khu vực bán hàng, yêu cầu các nhân viên không tiết lộ danh tính của anh. Công ty cũng thu hồi toàn bộ số danh thiếp còn lại của Sam.

Khi khách hàng gọi điện hỏi thăm, Sam chỉ còn cách giả giọng thành người khác. May mắn, chất giọng Scotland đặc trưng giúp anh che giấu thân phận qua điện thoại.

Nhưng những tháng ngày sau đó là một nỗi ám ảnh đối với Sam. Cửa hàng của anh trở thành "điểm nóng", khi mọi người đều bàn tán và cười đùa về "Sam Sung – nhân viên Apple bí mật của Samsung". Anh chỉ biết cố gắng cúi đầu làm việc, tránh mọi ánh mắt hiếu kỳ từ người khác.

"Tôi chỉ muốn giữ được công việc và sống yên ổn", Sam Sung chia sẻ. May mắn thay, cơn sốt chỉ kéo dài vài tháng rồi lắng xuống.

Đến năm 2013, Sam quyết định rời Apple, không phải vì sự nổi tiếng của bản thân làm ảnh hưởng đến công ty, mà vì muốn chuyển hướng sang lĩnh vực tuyển dụng – một bước ngoặt phù hợp với khát vọng phát triển sự nghiệp cá nhân.

Dù vậy, ký ức về lần nổi tiếng bất đắc dĩ năm nào không dễ phai mờ. Đó chính là động lực để Sam đi đến quyết định bước ngoặt của đời mình: Thay tên đổi họ. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, anh đã quyết định để tên mới là Sam Struan, với họ là tên một ngôi làng anh yêu thích ở đảo Skye trên quê hương Scotland.

Quyết định này không chỉ giúp Sam thoát khỏi quá khứ là "trò đùa Internet" mà còn mang lại lợi ích thực tế. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, những tên gọi được Anh hóa thường mở ra nhiều cơ hội việc làm hơn, giảm nguy cơ phân biệt đối xử.

Hơn nữa, trong môi trường công sở, cái tên Sam Sung có thể gây rắc rối về mặt pháp lý, bởi nó trùng với tên định danh các tài khoản mạng xã hội, e-mail chuyên dụng của thương hiệu Samsung khổng lồ.

Do đó, khi bước chân vào lĩnh vực tuyển dụng, nơi hình ảnh cá nhân quyết định cơ hội, Sam nhận ra sự cần thiết phải thay đổi danh xưng của mình. "Tôi muốn xây dựng thương hiệu riêng, không phải sống dưới bóng của một công ty đa quốc gia", anh giải thích.

Giờ đây, ở tuổi 36, Sam Struan đã trở về Scotland và sống bình lặng tại thành phố Glasgow, với công việc tư vấn viên và viết sơ yếu lý lịch. Khi nhìn lại những gì đã trải qua, Sam không còn xem nó như một điều phiền toái, mà là một khoảng thời gian thú vị. Thậm chí, anh muốn muốn gửi lời cảm ơn những cư dân mạng từng giúp anh trở nên nổi tiếng.

“Tôi ước mình có thể nói với bản thân hồi trẻ rằng đó chỉ là chuyện vui, đừng lo lắng về công việc, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi", Sam thổ lộ. "Tôi chỉ mong được thư giãn hơn, tận hưởng khoảnh khắc ấy thay vì sợ hãi”.

Thậm chí, Sam đã biến sự nổi tiếng của mình thành những hành động ý nghĩa, bằng cách đấu giá một tấm danh thiếp cũ cùng vài món đồ đồng phục tại Apple. Khoản tiền thu về hơn 2.500 USD được anh dành trọn cho Quỹ Chúc ước Trẻ Em (Children's Wish Foundation), một tổ chức từ thiện mà anh từng tham gia.

"Đó là cách tuyệt vời để biến những thứ đáng sợ thành điều tốt đẹp", Sam chia sẻ.