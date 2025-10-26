Smartphone đầu tiên cho thế hệ trẻ sở hữu chế độ chụp ‘chân dung bốn mùa’

(VTC News) -

Theo thông tin từ vivo Việt Nam, mẫu smartphone mới nhất thuộc dòng V – vivo V60 Lite 5G – chính thức lên kệ tại thị trường Việt Nam từ ngày 24/10. Sản phẩm được định vị là “siêu phẩm giải trí toàn diện”, hướng đến nhóm người dùng trẻ năng động, yêu thích công nghệ và sáng tạo.

Chân dung bốn mùa AI trên vivo V60 Lite 5G tái hiện sắc thái từng mùa, biến mỗi khoảnh khắc thành một bức tranh. (Nguồn: vivo)

Điểm nhấn nổi bật của vivo V60 Lite 5G là tính năng Chân dung bốn mùa AI – công nghệ độc quyền từng xuất hiện trên các dòng flagship. Tính năng này cho phép người dùng tái hiện ánh sáng và tông màu đặc trưng của từng mùa chỉ với một thao tác, biến mỗi bức ảnh thành một khung cảnh nghệ thuật.

Phiên bản mới sở hữu thiết kế siêu mỏng chỉ 7.69mm, màn hình AMOLED 6.77 inch hỗ trợ HDR10+ cùng tần số quét 120Hz. Máy có 3 tùy chọn màu sắc: Hồng candy, xanh titan và đen phantom, kết hợp cùng cụm camera trong suốt.

Thiết kế siêu mỏng, sắc hồng Candy cùng cụm camera trong suốt giúp vivo V60 Lite 5G trở thành lựa chọn yêu thích của thế hệ trẻ. (Nguồn: vivo)

Hệ thống camera đa nhiệm gồm camera chính Sony IMX882 50MP, camera góc siêu rộng 8MP và camera selfie 32MP. Phiên bản mới này cũng sở hữu các tính năng AI như: Xóa vật thể 3.0, xóa phản chiếu và tăng cường ảnh, giúp người dùng dễ dàng tạo ra những bức ảnh sắc nét, tự nhiên trong mọi điều kiện.

Về hiệu năng, máy được trang bị chip MediaTek Dimensity 7360-Turbo sản xuất trên tiến trình 4nm, pin dung lượng 6.500mAh và sạc siêu tốc 90W.

Vivo V60 Lite 5G được phân phối độc quyền tại hệ thống Thế Giới Di Động với 2 phiên bản: 8GB + 256GB có giá gần 10,5 triệu đồng và 12GB + 512GB có giá gần 13 triệu đồng.