ND Soft mang 'khu vực không rào cản ngôn ngữ' đến Việt Nam

(VTC News) -

ReadySay - giải pháp phiên dịch đa ngôn ngữ thời gian thực

Thành lập năm 2008 tại Busan, ND Soft Co., Ltd. ứng dụng AI để xoá bỏ rào cản ngôn ngữ, giúp con người giao tiếp, học tập và làm việc dễ dàng hơn trên toàn cầu. Sản phẩm chủ lực của ND Soft - ReadySay - được phát triển như một hệ thống phiên dịch đa phương dựa trên AI, cho phép người dùng giao tiếp tức thì bằng ngôn ngữ của riêng mình.

Ứng dụng tích hợp ba công nghệ cốt lõi gồm nhận diện giọng nói, dịch máy thần kinh và chuyển văn bản thành giọng nói. Tất cả hoạt động đồng bộ để đảm bảo tốc độ, độ chính xác và tính tự nhiên trong giao tiếp.

Phiên thảo luận tại Asia Start-up Festival FLY ASIA 2022 về hệ sinh thái khởi nghiệp dựa trên công nghệ công.

Khác với các ứng dụng dịch 1:1 thông thường, ReadySay hỗ trợ mô hình phiên dịch đa phương 1:N và N:N, cho phép hàng trăm người nói và nghe bằng các ngôn ngữ khác nhau cùng lúc. Giải pháp này đặc biệt hữu ích trong các tình huống đào tạo an toàn lao động, hội thảo quốc tế, lớp học đa quốc tịch hoặc môi trường du lịch - dịch vụ có đông khách nước ngoài.

Một điểm nhấn khác là thiết bị phần cứng, do ND Soft phát triển độc quyền. Khi được lắp đặt tại không gian vật lý như phòng họp, nhà máy hay lớp học, thiết bị này lập tức biến khu vực đó thành “vùng giao tiếp thông minh”, nơi mọi người có thể kết nối và trò chuyện thông qua hệ thống phiên dịch thời gian thực mà không cần thao tác phức tạp.

Theo ông Shinmyung Kim, Giám đốc Dự án ND Soft: “Chúng tôi không chỉ tạo ra một ứng dụng, mà đang xây dựng một môi trường giao tiếp thông minh, nơi công nghệ trở thành cầu nối thực sự giữa con người. ReadySay giúp mọi người hiểu nhau ngay lập tức, dù họ đến từ bất cứ đâu.”

Sản phẩm đổi mới được công nhận tại Hàn Quốc

Với định hướng “AI vì con người”, ND Soft gặt hái nhiều thành tựu đáng chú ý. Năm 2018, doanh nghiệp được chính quyền thành phố Busan vinh danh là “Doanh nhân xuất sắc”. Năm 2022, ND Soft tiếp tục giành Giải thưởng Bộ trưởng Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc.

Đặc biệt, vào tháng 7/2024, giải pháp ReadySay được Bộ Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ và Khởi nghiệp chính thức công nhận là “Sản phẩm sáng tạo - Innovative Product (Fast Track)”, đánh dấu bước ngoặt quan trọng khẳng định giá trị công nghệ và tính ứng dụng xã hội cao.

Lớp học trải nghiệm ứng dụng phiên dịch thời gian thực ReadySay tại Hàn Quốc."

Hiện nay, ReadySay đang được triển khai rộng rãi tại Hàn Quốc. Trong khu vực công, công ty là đối tác chính của Chính quyền Thủ đô Seoul trong dự án “Hệ thống phiên dịch đa ngôn ngữ” phục vụ 21 công trình xây dựng lớn, giúp nâng cao an toàn lao động cho công nhân nước ngoài. Trong lĩnh vực giáo dục, Đại học Hàng hải và Đại dương Hàn Quốc đã áp dụng ReadySay vào giảng dạy, giúp sinh viên quốc tế hiểu sâu hơn bài giảng và tăng khả năng hòa nhập học thuật.

Việt Nam - bước đi chiến lược trong hành trình ASEAN

Trước thềm Diễn đàn Số Việt Nam - Hàn Quốc 2025, ND Soft Co., Ltd. công bố kế hoạch mở rộng sang Việt Nam - thị trường được xem là trung tâm tăng trưởng kỹ thuật số hàng đầu Đông Nam Á.

Theo ông Shinmyung Kim, Việt Nam hội tụ đầy đủ điều kiện để ND Soft triển khai công nghệ trí tuệ nhân tạo tiên phong. Trong công nghiệp, sự hiện diện của hàng nghìn doanh nghiệp FDI tạo nhu cầu cấp thiết về đào tạo và truyền đạt an toàn lao động cho lực lượng lao động đa quốc tịch. Trong du lịch, lượng khách quốc tế tăng mạnh đòi hỏi công cụ hỗ trợ giao tiếp hiệu quả và thân thiện. Còn trong giáo dục, xu hướng trao đổi sinh viên giữa Việt Nam - Hàn Quốc mở ra cơ hội lớn cho các ứng dụng học tập đa ngôn ngữ.

ND Soft đặt mục tiêu hợp tác với các doanh nghiệp và tổ chức Việt Nam trong sản xuất, du lịch, giáo dục và khu vực công, dự kiến triển khai các dự án thử nghiệm đầu tiên trong năm 2025 để chứng minh tính hiệu quả của công nghệ ReadySay.

Ứng dụng ReadySay hỗ trợ phiên dịch thời gian thực, giúp xóa bỏ rào cản ngôn ngữ tại công trường."

Trong 3-5 năm tới, ND Soft hướng tới việc biến Việt Nam thành trung tâm chiến lược tại Đông Nam Á, bắt đầu từ việc xây dựng đối tác chiến lược và mở rộng sang các thị trường Thái Lan, Indonesia, Malaysia.

Với tầm nhìn “AI vì con người - không ai bị bỏ lại phía sau vì rào cản ngôn ngữ”, ND Soft kỳ vọng kết hợp công nghệ AI tiên tiến của Hàn Quốc cùng nguồn nhân lực kỹ thuật cao của Việt Nam để kiến tạo những giải pháp nhân văn, bình đẳng và bền vững cho khu vực.