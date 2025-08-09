Trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội vs Nam Định, Siêu cúp Quốc gia 2024-2025

Công an Hà Nội vs Nam Định (18h ngày 9/8)

Mùa giải 2025-2026 của bóng đá Việt Nam khởi động bằng trận tranh Siêu cúp giữa câu lạc bộ Công an Hà Nội và Nam Định diễn ra trên sân vận động Thiên Trường (tỉnh Ninh Bình). Nam Định là đương kim vô địch V.League, cũng là đội giữ siêu cúp gần nhất. Trong khi đó, CAHN bước vào trận đấu với tư cách nhà vô địch Cúp Quốc gia.

CLB Công an Hà Nội tranh Siêu cúp với Nam Định

CLB Nam Định vẫn thể hiện sức mạnh đáng gờm nhờ các ngoại binh trình độ cao. Trong tranh Siêu cúp, huấn luyện viên Vũ Hồng Việt tiếp tục trông cậy vào những ngôi sao nước ngoài làm mưa làm gió mùa trước là Brenner, Caio Cesar và Romulo. Ngoài ra, 2 ngôi sao mới đến là Kyle Hudlin và Mahmoud Eid cũng được kỳ vọng sẽ ghi dấu ấn.

Không giống CLB Nam Định, CAHN trải qua mùa giải đầy khó khăn. Họ không suôn sẻ trong phần lớn thời gian của mùa giải. Tuy nhiên, thầy trò huấn luyện viên Alexandre Polking có màn "nước rút" ấn tượng trong giai đoạn cuối.

CLB Công an Hà Nội càng chơi càng hay, khi các phương án đội hình và chiến thuật đã nhuần nhuyễn. Vấn dề của nhà vô địch Cúp Quốc gia chỉ là sự thiếu hụt nhân sự dự phòng chất lượng tốt.

CLB Công an Hà Nội chính là "khắc tinh" của Nam Định mùa trước. Trong 2 lần đối đầu ở V.League 2024-2025, đội bóng ngành công an đều không thua (thắng 3-0 ở lượt đi và hòa 1-1 trong trận tái đấu).