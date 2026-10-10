ShopeePay và CIC hợp tác đưa tính năng kiểm tra điểm tín dụng lên ví điện tử

(VTC News) -

Lễ ký kết hợp tác chiến lược diễn ra trong bối cảnh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện ngành tài chính, khuyến khích các mối liên kết chặt chẽ giữa tổ chức tín dụng, trung gian thanh toán và doanh nghiệp trong ngành tài chính số.

Việc tích hợp trực tiếp dữ liệu tín dụng lên nền tảng ví điện tử được đánh giá là bước đi chiến lược, đơn giản hóa thao tác cho người dùng và góp phần hoàn thiện hệ sinh thái tài chính số.

Đại diện Ví điện tử ShopeePay và Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) ký kết hợp tác chiến lược.

Tại Lễ ký kết, đại diện 2 đơn vị đã chia sẻ góc nhìn toàn cảnh về bức tranh tín dụng cá nhân đầy triển vọng tại Việt Nam. Cụ thể, các nhu cầu tài chính như vay tiêu dùng, mua trước trả sau, tiếp cận vốn nhanh… ngày càng tăng mạnh.

Tuy nhiên, bức tranh nhận thức về điểm tín dụng trong cộng đồng vẫn còn nhiều khoảng trống. Không ít người tiêu dùng chỉ biết đến lịch sử tín dụng khi hồ sơ vay vốn bị từ chối, chịu lãi suất khoản vay cao, hoặc gặp vướng mắc vì các khoản nợ quá hạn ngoài ý muốn.

Một kênh tra cứu dữ liệu tín dụng chính xác, thuận tiện, an toàn và dễ thao tác trên các nền tảng số quen thuộc là nhu cầu cấp thiết của nhiều người. Phối hợp lợi thế của mỗi bên, ShopeePay và CIC sẽ hỗ trợ người dân tiếp cận thông tin tài chính, cụ thể là điểm tín dụng cá nhân, một cách dễ dàng và chủ động hơn. Từ đó, nâng cao tính minh bạch và trải nghiệm của người dùng trên môi trường số.

Tính năng vận hành trên nền tảng kết nối kỹ thuật bảo mật cao giữa ShopeePay và CIC, đồng thời tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân và bảo mật thông tin. Người dùng ShopeePay đều đã được định danh và xác thực thông tin với dữ liệu của Bộ Công an, bảo đảm tra cứu đúng chính chủ.

Chỉ khi người dùng xác nhận đồng ý chia sẻ thông tin, dữ liệu mới được trích xuất từ kho lưu trữ của CIC. Quy trình hai lớp này đảm bảo tính minh bạch, trao quyền kiểm soát thông tin cho chính chủ và hạn chế tối đa nguy cơ giả mạo, rò rỉ thông tin.

Người dùng có thể trực tiếp tra cứu điểm và thông tin tín dụng CIC chuẩn xác, bảo mật trên ứng dụng ví điện tử ShopeePay.

Tính thực tiễn của tính năng đã được minh chứng rõ nét qua giai đoạn vận hành ban đầu. Chỉ trong 2 tuần triển khai thử nghiệm từ giữa tháng 9/2026, tính năng tra cứu đã thu hút hơn 100.000 lượt khách hàng quan tâm và tra cứu thành công, đồng thời mang lại hàng chục nghìn người dùng mới tiếp cận hệ thống của CIC.

Mô hình hợp tác công - tư giữa CIC - cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu tín dụng duy nhất của Ngân hàng Nhà nước và Ví điện tử ShopeePay được kỳ vọng góp phần định hình thị trường tài chính số Việt Nam thêm bền vững, đồng thời tạo động lực thúc đẩy nền kinh tế số quốc gia phát triển toàn diện.

Ông Cao Văn Bình - Chủ tịch Hội đồng quản lý kiêm Tổng Giám đốc CIC - khẳng định: “Thỏa thuận hợp tác với ShopeePay là bước tiến quan trọng giúp đưa thông tin tín dụng chính thức đến gần hơn với người dân thông qua một hệ sinh thái số năng động và tiện ích.

Trong giai đoạn tới, cùng với việc CIC sẽ mở rộng các tính năng tra cứu và phát triển sản phẩm, dịch vụ thông tin tín dụng, chúng tôi mong muốn hai bên sẽ gắn kết chặt chẽ hơn để biến dữ liệu tín dụng thành công cụ hỗ trợ người dùng quản lý tài chính chủ động, thúc đẩy chuyển đổi số ngành ngân hàng an toàn và hiệu quả”.

Cột mốc hợp tác mở rộng khả năng tiếp cận thông tin tín dụng chính thức và nâng cao nhận thức tài chính cho cộng đồng.

Ông Vũ Minh Đức - Tổng giám đốc ShopeePay Việt Nam - chia sẻ: “ShopeePay kiên định với mục tiêu mang đến các giải pháp tài chính số an toàn, dễ dàng và cá nhân hóa theo tôn chỉ ‘Tài chính dễ dàng, dành riêng cho bạn’.

Thông qua hệ sinh thái số toàn diện, ShopeePay hướng đến hoàn thiện một hạ tầng tài chính thông minh, giúp người dùng tự tin quản lý tài chính, hiểu rõ quyền lợi tín dụng của bản thân và chủ động kiến tạo tương lai tài chính bền vững.

Cột mốc hợp tác cùng CIC lần nữa khẳng định cam kết dài hạn của chúng tôi trong việc đồng hành cùng người dùng từng bước nâng cao nhận thức về tín dụng và chủ động nắm bắt cơ hội tài chính an toàn trên không gian số”.

Chương trình hợp tác tập trung vào 3 trụ cột, gồm mở rộng khả năng tiếp cận dữ liệu tín dụng; chủ động theo dõi và quản lý thông tin tín dụng cá nhân; đồng thời tăng cường giáo dục nâng cao năng lực tín dụng và hành vi tài chính có trách nhiệm.