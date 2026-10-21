SeABank đồng hành đưa tinh hoa giao hưởng Nhật Bản tới khán giả Việt

(VTC News) -

Đồng hành cùng chương trình, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) mong muốn góp phần đưa những giá trị tinh hoa của nghệ thuật hàn lâm đến gần hơn với công chúng Việt Nam, làm phong phú đời sống văn hóa, tinh thần của cộng đồng.

Dàn nhạc Kyushu - hơn 70 năm lan tỏa tinh hoa nghệ thuật giao hưởng

Được thành lập từ năm 1953 tại Fukuoka, Kyushu là một trong những dàn nhạc Giao hưởng tiêu biểu của Nhật Bản. Trong suốt hơn bảy thập kỷ hoạt động, KSO đã ghi dấu ấn với các chương trình biểu diễn đặc sắc, đồng thời tích cực mở rộng kết nối, giao lưu và hợp tác với nghệ thuật quốc tế.

Với hơn 130 buổi biểu diễn mỗi năm, các nghệ sĩ đã mang giá trị tinh hoa của âm nhạc giao hưởng đến gần hơn với công chúng, góp phần nuôi dưỡng tình yêu nghệ thuật và lan tỏa những giá trị nhân văn.

Trong hai đêm diễn sắp tới, khán giả Thủ đô sẽ có cơ hội thưởng thức những tác phẩm kinh điển của thế giới dưới sự chỉ huy của Nhạc trưởng Gen Ohta, cùng hai giọng ca opera giàu cảm xúc Michiko Hariu (soprano) và Kohei Yamamoto (tenor).

Soprano Michiko Hariu từng có thời gian đào tạo tại Rome, Ý và giành Giải Đặc biệt tại Hội thảo Thanh nhạc Quốc tế Santa Margherita Ligure năm 1999. Với kinh nghiệm biểu diễn phong phú, khả năng biểu đạt giàu cảm xúc cùng giọng hát nội lực, bà đã đạt nhiều giải thưởng danh giá tại Nhật Bản và đảm nhiệm nhiều vai diễn trong các tác phẩm opera kinh điển như: Nữ hoàng Bóng đêm trong The Magic Flute, Donna Anna trong Don Giovanni, Despina trong Così fan tutte…

Đồng hành cùng bà là tenor Kohei Yamamoto, nghệ sĩ từng theo học tại Đại học Nghệ thuật Tokyo và Nhạc viện Verdi Milan, Ý. Trong sự nghiệp nghệ thuật, Kohei đã ghi tên mình ở nhiều giải thưởng trong nước lẫn quốc tế với nhiều vai diễn nổi bật trong các vở opera như: La Bohème, La Traviata, The Abduction from the Seraglio…

Đáng chú ý, ông từng tham gia vở Princess Anio, được dàn dựng nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản.

“Khúc Hoan Ca” - nơi tình yêu, cảm xúc và vẻ đẹp của sự sống thăng hoa

Điểm nhấn của chương trình là sự kết hợp giữa các trích đoạn opera của Wolfgang Amadeus Mozart và bản Giao hưởng số 2 cung Rê trưởng, Op. 73 của Johannes Brahms - hai đại diện tiêu biểu cho vẻ đẹp khác biệt của âm nhạc cổ điển.

SeABank đồng hành đưa tinh hoa giao hưởng Nhật Bản tới khán giả Việt.

Ở phần đầu, âm nhạc Mozart mở ra không gian nghệ thuật với những giai điệu trong sáng, duyên dáng và giàu tính kịch của opera. Thông qua aria và song ca, những cung bậc tình cảm của con người được khắc họa bằng ngôn ngữ âm nhạc tinh tế kết hợp với kỹ thuật thanh nhạc, khả năng biểu đạt và sự tương tác chuyên nghiệp giữa các nghệ sĩ.

Tiếp nối là bản Giao hưởng số 2 của Johannes Brahms với vẻ đẹp ấm áp, sâu lắng và giàu chất trữ tình. Nếu Mozart cuốn hút người nghe bằng sự linh hoạt và những sắc thái linh động thì Brahms lại mở ra một không gian rộng hơn, nơi những giai điệu giàu sức gợi được phát triển với chiều sâu và sự tinh tế. Đây cũng là nét đặc trưng trong các tác phẩm của nhà soạn nhạc người Đức.

Sự chuyển tiếp giữa hai phong cách âm nhạc không chỉ tạo nên màu sắc riêng cho chương trình mà còn mang đến cơ hội khám phá những khía cạnh đa dạng của nghệ thuật hàn lâm. Từ nét thanh thoát, giàu sức sống của opera đến chiều sâu lắng đọng của những giai điệu giao hưởng, “Khúc Hoan Ca” mở ra hành trình thưởng thức nghệ thuật đa sắc thái, nơi kỹ thuật biểu diễn điêu luyện hòa quyện cùng cảm xúc tinh tế, mang đến những trải nghiệm âm nhạc giàu giá trị thẩm mỹ.

Khi tinh hoa âm nhạc tiếp nối qua các thế hệ

Sức sống của những tác phẩm kinh điển không chỉ được tạo nên bởi giá trị nghệ thuật, mà còn nằm ở khả năng vượt qua giới hạn thời gian để tiếp tục chạm đến trái tim người nghe. Mỗi giai điệu, mỗi thanh âm đều có thể khơi gợi sự đồng điệu, mở ra những kết nối giữa các thế hệ và làm phong phú thêm đời sống tinh thần. Bởi vậy, việc bảo tồn, phát huy giá trị âm nhạc kinh điển song hành với mở rộng cơ hội tiếp cận nghệ thuật chất lượng cao cho công chúng ngày càng trở nên ý nghĩa.

Đồng hành cùng chương trình “Khúc Hoan Ca” tại Nhà hát Hồ Gươm, SeABank mong muốn góp phần đưa tinh hoa âm nhạc thế giới đến gần hơn với công chúng Việt Nam. Đây cũng là cách Ngân hàng thể hiện sự quan tâm đến các giá trị văn hóa, nghệ thuật, đồng thời khẳng định vai trò của doanh nghiệp trong việc vun đắp đời sống tinh thần và thúc đẩy những giá trị tích cực cho cộng đồng.

Định hướng này bắt nguồn từ mục tiêu xuyên suốt của SeABank là mang lại niềm vui và giá trị cuộc sống đích thực cho mọi người. Hơn ba thập kỷ phát triển, bên cạnh việc tạo dựng giá trị trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, SeABank còn tích cực triển khai các hoạt động văn hóa - xã hội, hướng tới xây dựng những kết nối ý nghĩa và lan tỏa tinh thần nhân văn.

Với Ngân hàng, sự thịnh vượng không chỉ được đo bằng những giá trị vật chất, mà còn được bồi đắp từ đời sống tinh thần phong phú, những trải nghiệm đáng nhớ và khả năng sẻ chia giữa con người với con người.

Thông qua “Khúc Hoan Ca”, SeABank kỳ vọng góp phần nuôi dưỡng tình yêu nghệ thuật, tạo thêm cơ hội để công chúng khám phá những kiệt tác âm nhạc vượt thời gian và cảm nhận những giá trị thẩm mỹ vượt ra ngoài khuôn khổ sân khấu.

Khi được tiếp nối trong đời sống đương đại, những di sản nghệ thuật không chỉ được bảo tồn mà còn có thêm sức sống mới, trở thành nguồn cảm hứng cho sự sáng tạo, kết nối cộng đồng và làm giàu đời sống tinh thần. Qua đó, SeABank tiếp tục lan tỏa thông điệp về một cuộc sống trọn vẹn hơn, nơi những giá trị văn hóa và niềm vui tinh thần luôn có vị trí xứng đáng.