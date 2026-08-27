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Xuất bản ngày 27/08/2026 09:49 PM
Xuất bản ngày 27/08/2026 09:49 PM

Sau trận mưa như trút tối 27/8, Hà Nội có những điểm úng ngập nào?

Minh Tuệ
Minh Tuệ
(VTC News) -

Sau trận mưa lớn tối 27/8, Hà Nội có 8 điểm úng ngập, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội ứng trực giải quyết thoát nước, vận hành hợp lý các trạm bơm.

Thông tin từ Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, chiều tối ngày 27/8, nhiều khu vực tại Hà Nội có mưa to đến rất to.

Đến 20h, qua công tác kiểm tra, trên địa bàn công ty quản lý có 8 điểm úng ngập. Cụ thể, phố Hoa Bằng (từ số nhà 91 đến 97 và số nhà 54 đến 56); khu vực ngã ba 246 đường Mỹ Đình; phố Nguyễn Gia Bồng; phố Ngọc Lâm (từ ngã ba Long Biên 1 đến Xí nghiệp môi trường đô thị Gia Lâm); phố Phú Xá; phố Trần Bình; phố Đinh Tiên Hoàng (đài phun nước); đường Võ Chí Công (khu vực UDIC).

Tại phố Nguyễn Trường Tộ, công nhân Xí nghiệp Thoát nước có mặt, đặt biển cảnh báo để hướng dẫn, nhắc nhở người dân khi đi qua khu vực.

Tại phố Nguyễn Trường Tộ, công nhân Xí nghiệp Thoát nước có mặt, đặt biển cảnh báo để hướng dẫn, nhắc nhở người dân khi đi qua khu vực.

Để ứng phó, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội bố trí lực lượng túc trực tại các điểm xung yếu, các cửa phai, trạm bơm được kịp thời vận hành đúng quy trình, bảo đảm an toàn giao thông tại các khu vực thấp trũng.

Ngoài hiện trường, ngay khi có mưa, công ty đã triển khai công tác ứng trực, giải quyết thoát nước, tua vớt rác tại ga thu trên toàn địa bàn quản lý, mở cửa phai của các hồ điều hòa và vận hành hợp lý các trạm bơm.

Đến 20h, trên địa bàn thành phố tiếp tục có mưa, các lực lượng, phương tiện của công ty vẫn ứng trực vận hành các trạm bơm đầu mối theo quy trình để hạ mực nước hệ thống, vệ sinh đảm bảo khơi thông dòng chảy.

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