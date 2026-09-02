Sau những bước chân không sai một nhịp của chiến sĩ tiêu binh bảo vệ Lăng Bác

Ở giai đoạn này, cường độ tập luyện được nâng lên. Có những ngày chiến sĩ tập cả ngày lẫn đêm, thời gian huấn luyện có thể lên đến 10 giờ. Các bài tập được thực hiện trong nhiều điều kiện thời tiết để bộ đội làm quen với yêu cầu khi thực hiện nhiệm vụ thực tế.