Sau những bước chân không sai một nhịp của chiến sĩ tiêu binh bảo vệ Lăng Bác

Những chiến sĩ tiêu binh danh dự bên Lăng Bác và nhiệm vụ đặc biệt
Đoàn 275, Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh là đơn vị thực hiện nhiệm vụ đặc biệt, trong đó có bảo đảm an ninh, sẵn sàng chiến đấu và tổ chức các nghi lễ tại khu vực Lăng.
Để được lựa chọn vào đội tiêu binh danh dự, các chiến sĩ phải đáp ứng nhiều yêu cầu về phẩm chất, sức khỏe, quân dung và hình thể. Những người có thể lực tốt, chiều cao theo quy định, ngoại hình cân đối được ưu tiên lựa chọn để tạo sự đồng đều trong đội hình.
Công việc của người lính tiêu binh không chỉ đòi hỏi động tác chính xác mà còn yêu cầu khả năng giữ tư thế trong thời gian dài.
Vì vậy, các chiến sĩ phải duy trì luyện tập thể lực và điều lệnh thường xuyên.
Từ ngày 19/5/2001, nghi lễ thượng cờ, hạ cờ tại Quảng trường Ba Đình được thực hiện hằng ngày. Đoàn 275 được giao nhiệm vụ thực hiện nghi lễ này.
Trong quá trình huấn luyện, đứng nghiêm là một trong những nội dung được chú trọng. Thời gian ban đầu chỉ khoảng 30 phút, sau đó tăng dần lên 1 giờ, 2 giờ và 3 giờ.
Việc tăng thời gian từng bước giúp chiến sĩ rèn sức bền, làm quen với tư thế đứng lâu và giữ được sự ổn định khi thực hiện nhiệm vụ.
Với các chiến sĩ tiêu binh danh dự, yêu cầu về sự đồng đều trong đội hình cũng rất cao. Những người có chiều cao, hình thể và khuôn mặt tương đối giống nhau được lựa chọn.
Khi đứng trong đội hình, chiến sĩ phải giữ vẻ nghiêm trang, không cười nhưng cũng không để sự căng thẳng thể hiện trên khuôn mặt.
Sau 3 tháng huấn luyện chiến sĩ mới, các chiến sĩ đủ tiêu chuẩn tiếp tục được lựa chọn. Những người đáp ứng yêu cầu tiếp tục trải qua 2 đến 3 tháng huấn luyện nâng cao nghiệp vụ.
Ở giai đoạn này, cường độ tập luyện được nâng lên. Có những ngày chiến sĩ tập cả ngày lẫn đêm, thời gian huấn luyện có thể lên đến 10 giờ. Các bài tập được thực hiện trong nhiều điều kiện thời tiết để bộ đội làm quen với yêu cầu khi thực hiện nhiệm vụ thực tế.
Đội hình 34 chiến sĩ thực hiện nghi lễ chào cờ hằng ngày trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh là đội hình có ý nghĩa đặc biệt.
Con số 34 gắn với 34 chiến sĩ của Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Để có mặt trong đội hình này, mỗi chiến sĩ phải trải qua quá trình tuyển chọn và huấn luyện nghiêm ngặt.
Từ sân tập đến Quảng trường Ba Đình, các động tác phải được thực hiện thống nhất, đúng điều lệnh.
Trong những buổi tập, mồ hôi có thể thấm đẫm quân phục dưới trời nắng hoặc trong những giờ luyện tập kéo dài. Tất cả những rèn luyện ấy nhằm bảo đảm mỗi lần 34 chiến sĩ bước ra Quảng trường Ba Đình, nghi lễ thượng cờ thiêng liêng được thực hiện chính xác, trang nghiêm và thống nhất.
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