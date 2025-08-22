Gương mặt rạng ngời, bước chân thẳng tắp của nữ chiến sĩ ở Quảng trường Ba Đình

Tối 21/8, Quảng trường Ba Đình rực sáng ánh đèn trong buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Hơn 16.300 cán bộ, chiến sĩ từ nhiều lực lượng tham gia, thể hiện tinh thần kỷ luật, sự chuẩn bị công phu cho ngày hội lớn của dân tộc. Chương trình được chia thành hai phần: Nghi lễ, nghi thức của Đảng, Nhà nước và phần diễu binh, diễu hành. Đặc biệt, sự xuất hiện của các khối nữ chiến sĩ trở thành điểm nhấn rạng ngời, thắp sáng không khí trang nghiêm trên Quảng trường Ba Đình lịch sử.
Các nữ quân nhân, nữ chiến sĩ công an bước đi uy nghi nhưng vẫn toát lên nét duyên dáng riêng.
Khối nữ Quân nhạc được ví như “khối hoa hậu” của buổi diễu binh.
Trong bộ quân phục trang nhã, gương mặt tươi tắn, các nữ nhạc công vừa bước đi vừa mang trên vai những nhạc cụ nặng nề như saxophone, kèn trumpet hay trống.
Khối nữ Cảnh sát giao thông khoác trên mình sắc vàng quen thuộc, bước đi ngay hàng thẳng lối, ánh mắt kiên định, nhận được những tràng vỗ tay tán thưởng của người dân.
Khối nữ Gìn giữ hòa bình với mũ nồi xanh - biểu tượng cho vai trò của phụ nữ Việt Nam tại các phái bộ Liên hợp quốc - khiến nhiều người xúc động. Những nỗ lực giữ nhịp đều trong đội hình tạo nên hình ảnh vừa đẹp, vừa mang đậm ý nghĩa biểu tượng.
Khối nữ Biệt động trong quân phục xanh rêu, mũ chiến đấu và súng trên vai tạo điểm nhấn đặc biệt. Những bước chân chắc khỏe, ánh mắt tự tin làm toát lên vẻ mềm mại nhưng đầy khí chất thép.
Khối nữ Du kích miền Nam trong trang phục mộc mạc với khăn rằn, mũ tai bèo tái hiện hình ảnh những cô gái kiên cường trong kháng chiến.
Khối nữ Dân quân các dân tộc Việt Nam khoác lên mình nhiều bộ trang phục truyền thống rực rỡ, tượng trưng cho tinh thần đoàn kết của 54 dân tộc anh em.
Để có được những bước chân đồng đều, thẳng hàng trên Quảng trường Ba Đình, các khối nữ đã trải qua hơn 3 tháng rèn luyện miệt mài tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 4 (Miếu Môn, Hà Nội).
Theo kế hoạch, buổi tổng hợp luyện lần 2 tại Quảng trường Ba Đình sẽ diễn ra vào 20h ngày 24/8; tiếp đó là sơ duyệt vào 20h ngày 27/8 và tổng duyệt lúc 6h30 ngày 30/8.
Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 được tổ chức trọng thể từ 6h30 đến 10h ngày 2/9 tại Quảng trường Ba Đình và nhiều tuyến phố nội đô Hà Nội.
