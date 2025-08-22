Gương mặt rạng ngời, bước chân thẳng tắp của nữ chiến sĩ ở Quảng trường Ba Đình

Hơn 16.300 cán bộ, chiến sĩ từ nhiều lực lượng tham gia, thể hiện tinh thần kỷ luật, sự chuẩn bị công phu cho ngày hội lớn của dân tộc. Chương trình được chia thành hai phần: Nghi lễ, nghi thức của Đảng, Nhà nước và phần diễu binh, diễu hành. Đặc biệt, sự xuất hiện của các khối nữ chiến sĩ trở thành điểm nhấn rạng ngời, thắp sáng không khí trang nghiêm trên Quảng trường Ba Đình lịch sử.