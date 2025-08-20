Thêm 4 lần lọc ảo, nhiều trường đại học lùi lịch công bố điểm chuẩn 2025

(VTC News) -

Bộ GD&ĐT vừa có văn bản gửi các trường đại học về việc điều chỉnh kế hoạch xét tuyển và lọc ảo năm 2025.

Theo đó, thay vì lọc ảo 6 lần như kế hoạch ban đầu, hệ thống xét tuyển của Bộ GD&ĐT sẽ tăng lên thành 10 lần, kết thúc vào 12h30 ngày 22/8. Từ 17h ngày 22/8, các trường sẽ công bố điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1 thay vì từ 17h ngày 20/8 như dự kiến.

Bộ GD&ĐT cho biết lý do kéo dài thời gian lọc ảo là do số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển đại học và cao đẳng nhiều hơn, cũng là năm đầu tiên các trường cao đẳng tham gia xét tuyển, không còn việc xét tuyển sớm, sử dụng tất cả các phương thức xét tuyển trong đợt 1.

Thêm 4 lần lọc ảo, nhiều trường đại học hoãn công bố điểm chuẩn 2025. (Ảnh minh hoạ)

Để bảo đảm kết quả xét tuyển chính xác, công bằng, Bộ GD&ĐT đề nghị các trường tập trung, khẩn trương rà soát toàn bộ dữ liệu, phương thức xét tuyển, các tình huống trong bối cảnh rất nhiều dữ liệu của thí sinh được sử dụng. Các trường cũng cần tính toán kỹ lưỡng phương án, đề xuất tỷ lệ ảo phù hợp để tránh lượng ảo lớn, ảnh hưởng tới nguồn tuyển của trường khác, cũng như tuyển sinh vượt chỉ tiêu, năng lực đào tạo của trường.

Trước đó theo kế hoạch, quá trình lọc ảo sẽ kết thúc vào lúc 16h30 ngày 20/8. 17h ngày 20/8, các cơ sở đào tạo nhập mức điểm trúng tuyển và kết quả xét tuyển lên hệ thống, rà soát và chuẩn bị công bố kết quả trúng tuyển đợt 1.

Một số trường dự kiến công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2025 ngay cuối giờ chiều nay 20/8, như: Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Công nghệ Giao thông vận tải, Đại học Công nghệ TP.HCM; Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM), Đại học Công thương TP.HCM, Đại học Điện lực, Đại học CMC; Đại học Quốc tế Hồng Bàng.

Sau khi biết điểm chuẩn, tất cả thí sinh trúng tuyển (kể cả thí sinh trúng tuyển thẳng) phải xác nhận nhập học trên hệ thống (nếu có nguyện vọng theo học) trước 17h ngày 30/8.

Từ ngày 1/9 đến tháng 12, thí sinh có nhu cầu xét tuyển các đợt bổ sung của cơ sở đào tạo, thực hiện theo thông tin tuyển sinh được đăng tải trên trang thông tin tuyển sinh của cơ sở đào tạo.

Thông tin từ Bộ GD&ĐT, tính đến thời điểm đóng cổng đăng ký xét tuyển đại học năm 2025, gần 850.000 thí sinh đã nhập nguyện vọng lên hệ thống, tăng hơn 115.000 so với năm ngoái (do có thí sinh đăng ký xét tuyển cả các trường cao đẳng nghề nghiệp). Tổng cộng có khoảng 7,6 triệu nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học và cao đẳng năm 2025. Trung bình, một thí sinh đăng ký gần 9 nguyện vọng. Như vậy, hơn 310.000 thí sinh bỏ cơ hội vào đại học, cao đẳng năm nay, tương đương 26,7% trên tổng 1,16 triệu thí sinh.