Sạt trượt mái đê ở Thanh Hóa: Huy động gần 100 người bồi đắp trong đêm

(VTC News) -

Tối 17/9, ông Nguyễn Ngọc Hiểu - Chủ tịch UBND xã Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa - cho biết do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, tuyến đê sông Cầu Chày (đoạn thuộc thôn Thiệu Long, xã Thiệu Hóa) bị sạt trượt mái đê với chiều dài khoảng 50m.

Gần 100 người được huy động để đắp đê.

Sự cố này được các cơ quan chuyên môn đánh giá là tiềm ẩn nguy cơ lớn, đe dọa trực tiếp đến an toàn của toàn bộ tuyến đê nếu tình hình thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xã Thiệu Hóa lập tức kích hoạt phương án ứng phó khẩn cấp, huy động gần 100 người gồm lực lượng Công an, Quân sự, các tổ chức đoàn thể cùng lực lượng xung kích nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Các lực lượng đã phối hợp tập trung gia cố khu vực sạt trượt nhằm ngăn chặn tình trạng sạt lở tiếp diễn, bảo đảm vững chắc an toàn cho thân đê, qua đó bảo vệ tính mạng, tài sản và các vùng sản xuất nông nghiệp của người dân phía trong.

Không chỉ riêng xã Thiệu Hóa, mưa lũ trong những ngày qua cũng ảnh hưởng nhiều địa phương khác trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa khi mực nước trên các sông dâng cao.

Theo cập nhật đến chiều 17/9, mưa lớn đã đẩy mực nước trên nhiều hệ thống sông chính lên mức báo động cao. Cụ thể, sông Bưởi tại trạm Kim Tân đạt 13,37m, vượt báo động III tới 1,37m; sông Yên tại trạm Chuối ở mức 4,31m, trên báo động III 0,81m và sông Cầu Chày tại trạm Xuân Vinh đạt 10,40m, vượt báo động III 0,40m.

Trong khi đó, các sông khác như sông Lèn, sông Mã và sông Chu dao động ở các mức dưới báo động II và III. Trước tình hình trên, các đơn vị thủy lợi đã huy động tối đa nguồn lực, vận hành 60 trạm bơm với 265 máy bơm cùng 20 cống tiêu nhằm đẩy nhanh công tác tiêu úng, thoát nước cho các vùng trũng thấp.

Mưa lũ diện rộng đã gây ra những ảnh hưởng nặng nề đến đời sống và sinh hoạt của người dân xứ Thanh. Thống kê toàn tỉnh ghi nhận 8.419 hộ dân bị ngập lụt, tập trung nhiều tại phường Hàm Rồng với 2.223 hộ, xã Nông Cống 1.524 hộ, xã Kim Tân 1.364 hộ, phường Thành Vinh 675 hộ.

Bên cạnh đó, ngập lụt cục bộ cũng đã cắt đứt các tuyến đường vào khu dân cư tại 18 xã, phường, ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại của 2.679 hộ với 10.061 nhân khẩu, đồng thời ghi nhận một người mất tích.