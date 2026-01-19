Sắp đấu U23 Việt Nam, U23 Trung Quốc khiến tiền bối tranh cãi nảy lửa

(VTC News) -

Trước thềm trận bán kết gặp U23 Việt Nam, U23 Trung Quốc tiếp tục nhận được sự quan tâm đặc biệt từ quê nhà. Tuy nhiên, nhận xét về màn trình diễn của U23 Trung Quốc trên hành trình vào bán kết giải U23 châu Á 2026 không chỉ toàn lời khen. Hai cựu danh thủ hàng đầu là Fan Zhiyi (Phạm Chí Nghị) và Dong Fangzhuo (Đổng Phương Trác) đưa ra những quan điểm hoàn toàn trái ngược về lối chơi hiện tại của thế hệ đàn em.

Trong khi Phạm Chí Nghị công khai bảo vệ chiến thuật thực dụng của đội nhà và tin rằng đó là “con đường phù hợp nhất để giành chiến thắng”, thì Đổng Phương Trác lại thẳng thừng chỉ trích cách chơi này là “vô nghĩa, thụ động và giết chết sự phát triển của cầu thủ trẻ”.

Cựu tiền đạo Manchester United Đổng Phương Trác mới đây đã lên tiếng chỉ trích gay gắt lối chơi của U23 Trung Quốc, đặc biệt trong bối cảnh đội bóng chuẩn bị chạm trán U23 Việt Nam - đối thủ được đánh giá có tổ chức tốt và chuyển trạng thái rất nhanh.

Theo Đổng Phương Trác, việc chỉ biết chuyền dài và phòng ngự là biểu hiện của sự nghèo nàn về chiến thuật.

Cựu tiền đạo Đổng Phương Trác chỉ trích cách chơi của U23 Trung Quốc.

“Đây mới chỉ là bóng đá U23. Đối thủ của chúng ta không hơn tuổi, thậm chí nhiều người còn chưa từng đá chuyên nghiệp. Nếu đá như thế này, khi họ trưởng thành và mạnh hơn, chúng ta lấy gì để cạnh tranh?”, ông đặt câu hỏi. Đổng Phương Trác cho rằng đội hình hiện tại vẫn có những cầu thủ có khả năng xử lý bóng và tạo đột biến, nhưng lại không được khai thác đúng cách.

“Có những cầu thủ có thể nhận bóng, đột phá, như Kuai Jiwen, nhưng chúng ta có chuyền bóng cho họ không? Hễ đoạt được bóng là phất dài. Chơi như vậy vừa mệt mỏi vừa vô nghĩa.

Tôi từng chơi bóng đá, nhưng chưa bao giờ thấy một đội bóng lại đá thụ động và phòng ngự kém đến vậy. Phòng ngự không có nghĩa là không tấn công, điều quan trọng là giữ được bóng, rồi tìm cách chuyển trạng thái. Khi đã áp sát khu vực tấn công, lẽ ra chúng ta phải biết kéo lỗi đối phương hoặc tạo ra nhiều tình huống cố định hơn. Thực tế thì gần như chỉ có ba cầu thủ tham gia tấn công, còn các hậu vệ cánh lúc nào cũng co cụm phía sau, không dâng cao để hỗ trợ hay tạt bóng. Đó rõ ràng không phải là cách chơi bóng đá”, ông nói.

Cựu tiền đạo này cũng chỉ trích mạnh mẽ vai trò của ban huấn luyện, cho rằng vấn đề không nằm ở cầu thủ mà ở tư duy chiến thuật. “Họ chẳng dạy gì ngoài việc đá bóng lên phía trước. Không có hệ thống tấn công, không có phối hợp đồng đội, chỉ trông chờ vào rê bóng cá nhân. Họ nghĩ đội tuyển Trung Quốc toàn là Messi, Ronaldo hay Ibrahimovic sao?”, Đổng Phương Trác viết trên mạng xã hội.

U23 Trung Quốc là đối thủ của U23 Việt Nam ở bán kết giải U23 châu Á 2026.

Trong khi đó, Phạm Chí Nghị - cựu cầu thủ từng góp mặt trong đội hình Trung Quốc dự World Cup 2002 - gây chú ý khi khẳng định lối chơi hiện tại của U23 Trung Quốc là “một trong những chiến thuật tiên tiến và khoa học nhất thế giới”.

"Tôi không hiểu lý do vì sao nhiều người lại chỉ trích lối đá của U23 Trung Quốc hiện tại. Lối đá thực dụng mà chúng tôi đang áp dụng là một trong những chiến thuật tiên tiến nhất, khoa học nhất thế giới và dễ giành chiến thắng nhất. Nó khiến đối thủ rơi vào trạng thái bế tắc và không biết phải đá thế nào", ông khẳng định.

Cựu cầu thủ Phạm Chí Nghị khẳng định nên duy trì lối chơi hiện tại của Trung Quốc.

Ông đặc biệt ca ngợi thủ môn Li Hao, người có nhiều pha cứu thua xuất sắc và cản phá thành công luân lưu. Tuy vậy, Phạm Chí Nghị cũng nhấn mạnh sự đóng góp của cả đội, từ những pha pressing không ngừng của Baihelamu Abuduwaili và Wang Yudong trên hàng công, cho tới sự chắc chắn của các hậu vệ như Wumitijiang. Tất cả đã tạo nên một khối phòng ngự kỷ luật, gắn kết và cực kỳ khó xuyên phá.

Điểm gây tranh cãi lớn nhất nằm ở chỗ Phạm Chí Nghị không xem lối chơi hiện tại là giải pháp tình thế. Trái lại, ông cho rằng ngay cả khi trình độ cầu thủ được nâng cao, U23 Trung Quốc vẫn nên duy trì phong cách này, bởi đây là con đường “đơn giản và hiệu quả nhất để giành chiến thắng”.

Ông cũng bày tỏ kỳ vọng vào tương lai bóng đá Trung Quốc, đặc biệt đánh giá cao vai trò của các HLV trẻ như Shao Jiayi trong việc truyền niềm tin và tinh thần chiến đấu cho cầu thủ. Theo ông, U23 Trung Quốc hiện tại đã khác xa hình ảnh rệu rã trước đây, với nền tảng phòng ngự chắc chắn và khả năng phản công sắc bén. Nếu các cầu thủ tấn công tự tin hơn, đội bóng hoàn toàn có thể tạo ra những bước tiến lớn hơn nữa.