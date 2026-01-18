U23 Việt Nam gặp thử thách kỳ lạ nhất lịch sử U23 châu Á

(VTC News) -

Video: U23 Trung Quốc 0-0 U23 Uzbekistan.

Tối qua (17/1), U23 Việt Nam xác định được đối thủ ở vòng bán kết giải U23 châu Á 2026 là U23 Trung Quốc. Đội bóng của đất nước tỷ dân vượt qua U23 Uzbekistan trong trận tứ kết bằng loạt luân lưu (thắng 4-2 sau khi hòa 0-0 trong 4 hiệp đấu).

Đây là lần đầu tiên U23 Trung Quốc lọt vào top 4 của giải đấu cấp châu lục. Đoàn quân của huấn luyện viên Antonio Puche chạm đến cột mốc này bằng thống kê kỳ lạ.

U23 Trung Quốc là đội duy nhất tại vòng chung kết U23 châu Á 2026 chưa thủng lưới lần nào. Ngay cả U23 Nhật Bản - đội bóng được xem là ứng viên hàng đầu cho ngôi vô địch - cũng mất chuỗi sạch lưới ở vòng tứ kết (hòa 1-1 với U23 Jordan trong 4 hiệp trước khi thắng bằng luân lưu).

U23 Trung Quốc vào bán kết giải U23 châu Á 2026 mà không thủng lưới lần nào.

Khi vượt qua vòng bảng, U23 Trung Quốc cũng phá kỷ lục của U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan (ghi 2 bàn ở vòng bảng năm 2018) để trở thành đội vào tứ kết với số bàn thắng ít nhất (1 bàn). Ở vòng tứ kết, U23 Trung Quốc tiếp tục tạo nên thành tích kỳ lạ, hiếm có ở các giải đấu quốc tế.

U23 Trung Quốc cũng là đội đầu tiên trong lịch sử giải U23 châu Á lọt vào đến vòng bán kết chỉ với vỏn vẹn 1 bàn thắng. Cầu thủ Trung Quốc duy nhất ghi bàn ở giải đấu tính đến lúc này là Peng Xiao với pha lập công phút 43 trong trận đấu với U23 Australia.

Trong quá khứ, giải U23 châu Á từng có nhiều đội giữ sạch lưới đến vòng bán kết. U23 Uzbekistan năm 2024 từng vào đến bán kết mà không thủng lưới lần nào. Thậm chí, phải đến phút 90+1 của trận chung kết, họ mới nhận bàn thua đầu tiên. Tuy nhiên, U23 Uzbekistan ghi tới 14 bàn ở giải đấu năm đó.

Năm 2022, U23 Ả Rập Xê Út lập kỷ lục khi trở thành đội đầu tiên trong lịch sử vô địch U23 châu Á với thành tích không thủng lưới. Tuy nhiên, họ ghi tổng cộng 13 bàn và chỉ có một trận duy nhất không chọc thủng lưới đối phương (hòa U23 Nhật Bản 0-0 ở vòng bảng).