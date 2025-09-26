(VTC News) -

Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, từ sáng sớm 26/9, hệ thống đèn tín hiệu đường cất – hạ cánh đã được thắp sáng, toàn bộ thiết bị dẫn đường, hỗ trợ hạ cánh được lắp đặt và kiểm tra kỹ lưỡng.

Đại diện Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) cho biết, các hạng mục chuẩn bị cho chuyến bay hiệu chuẩn được phối hợp chặt chẽ, bảo đảm tuyệt đối an toàn.

Sân bay Long Thành đón chuyến bay hiệu chuẩn đầu tiên. (Ảnh: Lương Ý)

Đúng 6h, máy bay chuyên dụng Beechcraft KingAir 300 series cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất và về đến sân bay Long Thành lúc 6h9p nhằm thực hiện loạt bài bay kiểm tra hạ cánh xuống đường băng Long Thành và các phương thức bay trên vùng trời sân bay. Sau đó, máy bay quay trở lại TP.HCM.

Đây là loại máy bay được nhiều quốc gia sử dụng trong hiệu chuẩn nhờ tính cơ động linh hoạt và độ ổn định cao.

Đợt hiệu chuẩn diễn ra từ ngày 26/9 đến 24/10/2025, do Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay (ATTECH), đơn vị thành viên của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), trực tiếp thực hiện.

Các chuyên gia giàu kinh nghiệm của ATTECH phối hợp cùng chuyên gia quốc tế từ Học viện dẫn đường Hàng không Cộng hòa Séc tham gia, đảm bảo tính khách quan và nâng cao uy tín quá trình đánh giá.

Trong lần hiệu chuẩn này, nhiều hệ thống quan trọng của sân bay Long Thành được kiểm tra, gồm 2 hệ thống hạ cánh chính xác ILS/DME, hệ thống dẫn đường VOR/DME, đèn hiệu sân bay, hệ thống giám sát Radar và ADS-B cùng các phương thức bay liên quan.

Việc chuyến bay hiệu chuẩn cất cánh và bay lượn trên bầu trời Long Thành không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn là minh chứng cho tinh thần “vượt nắng thắng mưa, thi công xuyên ngày đêm, xuyên lễ” của hàng nghìn kỹ sư, công nhân trên công trường.

Thời điểm máy bay lượn vòng trên vùng trời Long Thành là biểu tượng của sự bền bỉ, quyết tâm thần tốc để đưa sân bay lớn nhất Việt Nam về đích đúng hẹn.

Sân bay Long Thành được quy hoạch trở thành trung tâm hàng không hiện đại với công suất thiết kế 100 triệu hành khách mỗi năm. Theo kế hoạch, dự án cơ bản hoàn thành cuối năm 2025 và đưa vào khai thác thương mại nửa đầu năm 2026.

Chuyến bay hiệu chuẩn đầu tiên sáng 26/9 là tín hiệu cho thấy giấc mơ về một sân bay quốc tế tầm cỡ khu vực của Việt Nam đang dần trở thành hiện thực, mở ra cơ hội phát triển mạnh mẽ cho đất nước trong tương lai.