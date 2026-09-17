'Rước deal' Trung thu giảm tới 50% với ShopeeFood tại Trùm Deal Lên Live 20/9

(VTC News) -

“Rước deal” cực hời, phá cỗ Trung thu ngon đủ vị

Lên sóng vào lúc 9h30 ngày 20/9, Trùm Deal Lên Live của ShopeeFood mang đến mâm cỗ Trung thu ngập tràn ưu đãi “mua trước, dùng sau” siêu hời. Tâm điểm của phiên livestream chính là hàng loạt deal giảm đến 50% đến từ dàn thương hiệu quen thuộc như KATINAT, Cộng Cà Phê, Tous Les Jours, Lotteria, Domino’s Pizza, Highlands Coffee, Phúc Long, Bánh mì Bà Huynh, Cơm tấm Phúc Lộc Thọ...

Trùm Deal Lên Live lần này lại càng đáng mong chờ hơn khi ShopeeFood “kết nạp” thêm nhiều cái tên tân binh xịn xò vào menu phá cỗ như Shancha, SOKO, Xing Fu Tang, 22:22 Cà Phê, Chickita, Hà La Cà. Dù gu của bạn là trà sữa béo ngậy, cà phê đậm đà hay gà rán giòn rụm thì ShopeeFood đều có thể chiều lòng.

Hàng loạt thương hiệu ẩm thực quen thuộc đồng loạt giảm sâu đến 50%, mang đến menu phá cỗ vô cùng đa dạng.

Để mâm cỗ Trung thu thêm đủ đầy sắc vị, hãy ghi nhớ khung giờ 13h - 15h. Bởi cứ mỗi 15 phút, livestream sẽ tung ra một ưu đãi 11.000 đồng (số lượng có hạn), mang đến cơ hội rinh thêm vô vàn món ngon mà chẳng cần đắn đo về giá.

Danh sách ưu đãi quy tụ đa dạng thương hiệu như Hala Coffee, Trà sữa San Thai, Sinh tố 228, Funny Beef, Cháo sườn Phong, Súp Trần Gia… Chỉ với vài thao tác nhanh gọn khi theo dõi livestream, bạn còn chờ gì mà không chốt ngay đủ món từ cà phê, trà sữa, sinh tố cho đến mì Ý, cháo thịt bằm, súp… với mức giá “hạt dẻ” này.

Một lưu ý nhỏ là nếu bạn không muốn bỏ lỡ bất kỳ deal xịn nào, hãy theo dõi danh sách món được cập nhật trên fanpage ShopeeFood VN và chọn sẵn các món mình yêu thích từ hôm nay.

Đặc biệt, nếu đây là lần đầu bạn tham gia săn deal, Trùm Deal Lên Live 20/9 sẽ dành tặng voucher 25.000 đồng cho đơn hàng đầu tiên với giá trị tối thiểu 0 đồng (số lượng có hạn, mức giảm không vượt quá giá trị đơn hàng) trong các khung giờ ShopeeFood tung ưu đãi.

Đây sẽ là cơ hội để người dùng mới dễ dàng bắt nhịp với trải nghiệm săn deal trên livestream và nhanh tay chọn được những món đúng gu trong dịp này.

Xem livestream siêu vui, rinh cơ hội chia quỹ 120 triệu xu siêu đã

Bên cạnh đặc sản deal hời, lý do khiến dân tình không thể rời mắt khỏi màn hình điện thoại chính là dàn nghệ sĩ cực phẩm. Đội hình rước đèn lần này của Trùm Deal Lên Live chào đón sự trở lại của Nicky cùng nhân tố mới Jaysonlei, Coolkid, hứa hẹn khuấy động bầu không khí phá cỗ Trung thu với những màn tung hứng điệu nghệ.

Bên cạnh đó, bộ đôi Dương Quốc Mỹ và Puuta cũng sẽ góp mặt, tiếp tục mang đến những giây phút náo nhiệt, hấp dẫn xuyên suốt chương trình.

Đội hình khách mời sẵn sàng khuấy đảo không khí phiên live bằng những màn tương tác hài hước và duyên dáng.

Đặc biệt, “độ chịu chơi” của ShopeeFood còn thể hiện qua kho xu siêu to khổng lồ. Cụ thể, xuyên suốt phiên livestream, người xem sẽ có cơ hội tham gia Lắc Siêu Xu để cùng chia quỹ thưởng lên đến 120 triệu xu. Hãy lưu lại ngay 4 khung giờ vàng bao gồm 10h00, 11h00, 13h30 và 14h30 để săn xu thành công bạn nhé!

Đừng quên đặt lịch theo dõi Trùm Deal Lên Live 20/9 diễn ra từ 9h30 đến 16h00, nơi cả hội vừa có thể thưởng thức những màn giải trí sôi động, vừa săn deal xịn để góp thêm sắc vị cho mâm cỗ Trung thu. Hẹn bạn xem live, rước niềm vui về nhà và cùng nhau đón một mùa trăng thật rộn ràng.