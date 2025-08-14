Phố phường Hà Nội rợp sắc cờ đỏ sao vàng, hướng về ngày Quốc khánh 2/9

Video: Cờ đỏ sao vàng nhuộm thắm phố phường Hà Nội
Những ngày này, không khí rộn ràng chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9 lan tỏa khắp nơi, cờ đỏ sao vàng tung bay từ những con ngõ nhỏ, đến phố phường tấp nập.
Lá cờ - biểu tượng của đoàn kết, lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc -tung bay trên nền trời xanh, như gửi gắm và lan tỏa cảm xúc thiêng liêng đến mọi thế hệ.
5h sáng, phố Hàng Cót (Hoàn Kiếm) vẫn còn yên tĩnh, trên cao những dải cờ nối dài rực rỡ, khiến người qua đường bất giác ngước nhìn, lòng trào dâng niềm tự hào.
Hàng nghìn lá cờ Tổ quốc tung bay tại phố Hàng Lược.
Tại ngã tư Hàng Mã – Hàng Lược, rừng cờ lớn nhỏ phủ kín không gian, tạo nên một tấm thảm đỏ sống động như bức tranh của lòng yêu nước.
Hàng nghìn lá cờ mini được treo cao, xếp hình mái vòm.
Ánh nắng sớm đầu ngày hoà cùng sắc màu cờ Tổ quốc, điểm tô thêm hương sắc thu Hà Nội.
Chị Mai Chi (phường Hoàn Kiếm) cho biết: "Tôi đi tập thể dục từ 4h sáng qua các con phố cổ Hà Nội. Đi qua các tuyến phố đang được trang trí hàng nghìn lá cờ Tổ quốc, lòng tôi thấy vô cùng xúc động và tự hào, khi mình là một người dân Việt Nam".
Cũng tranh thủ thời khắc đẹp, chị Minh (Hoàn Kiếm) thức dậy từ 5h sáng để chụp ảnh, ngắm phố phường. “Gia đình tôi chuẩn bị đi du lịch dịp 2/9, nên mua sẵn áo in hình cờ Tổ quốc để mặc trong chuyến đi, lưu giữ những khoảnh khắc ý nghĩa,” chị cho biết.
Những tấm mành tre mang dòng chữ “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” cùng nhiều phụ kiện khác đang trở thành mặt hàng hút khách trên phố Hàng Mã.
Từng con ngõ nhỏ tại Thủ đô cũng rực rỡ sắc đỏ, vàng của cờ Tổ quốc.
Những tấm biểu ngữ cùng hoa tươi rực rỡ được trang trí quanh Quảng trường Ba Đình – nơi sẽ diễn ra Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.
Cờ đỏ sao vàng rực rỡ tung bay tại trường Tiểu học Tràng An.
Quán cà phê trên phố Điện Biên Phủ cũng trang trí Quốc kỳ, cùng các tấm bảng hiệu "Tự do - Độc lập - Hạnh phúc".
Cách toà nhà, khách sạn hoà chung niềm hân hoàn, niềm tự hào dân tộc với những lá cờ được treo ở ban công của từng căn phòng.
Cờ đỏ sao vàng rực rỡ khắp tuyến đường Hà Nội, thu hút nhiều bạn trẻ tranh thủ chụp ảnh, check-in để hòa chung không khí hướng tới ngày lễ trọng đại của đất nước.
