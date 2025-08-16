Nghìn người mặc áo cờ đỏ sao vàng đi bộ vì Việt Nam đoàn kết, hùng cường

Sáng 16/8, khu vực Vườn hoa Lý Thái Tổ và phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) trở thành điểm hẹn đặc biệt khi hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ và người dân trong sắc áo đỏ sao vàng cùng hòa mình vào Lễ phát động chương trình đi bộ “Cùng Việt Nam tiến bước”.
Chương trình do Báo Nhân dân và Bộ Công an phối hợp tổ chức đồng loạt diễn ra tại 34 tỉnh, thành. Sự kiện diễn ra trong không khí hào hùng, gắn với các ngày kỷ niệm trọng đại của dân tộc: 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và Ngày truyền thống Công an Nhân dân.
Từ sáng sớm, dòng người đổ về khu vực Hồ Hoàn Kiếm tạo nên biển cờ đỏ sao vàng. Từ các em học sinh, thanh niên, cán bộ, chiến sĩ cho đến người cao tuổi, ai nấy đều rạng rỡ, sẵn sàng hòa nhịp vào chương trình đi bộ với thông điệp “1 tỷ bước chân tiến vào kỷ nguyên mới”.
Nghi lễ chào cờ và hát Quốc ca trang nghiêm diễn ra tại Vườn hoa Lý Thái Tổ, đồng thời với lễ thượng cờ ở Quảng trường Ba Đình, tạo nên khoảnh khắc xúc động, khẳng định tinh thần đoàn kết dân tộc.
Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, đồng Trưởng Ban Chỉ đạo hoạt động đi bộ "Cùng Việt Nam tiến bước", phát biểu tại Lễ phát động.
Ông Lê Quốc Minh tặng hoa tri ân các nhà tài trợ đồng hành cùng chương trình.
Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, đồng Trưởng Ban Chỉ đạo hoạt động đi bộ "Cùng Việt Nam tiến bước", phát biểu phát động chương trình.
Không chỉ là một sự kiện thể thao, chương trình còn mang ý nghĩa xã hội sâu sắc. Mỗi bước chân tích lũy được trong hành trình này được xem như một “bước xanh”, góp phần giảm phát thải, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, hướng đến mục tiêu phát thải ròng bằng 0 mà Việt Nam đã cam kết tại COP26.
Thông điệp ấy càng khiến sự kiện không đơn thuần là hoạt động rèn luyện sức khỏe, mà còn là hành động vì tương lai bền vững của đất nước.
“Được khoác trên mình chiếc áo cờ đỏ sao vàng, hòa vào biển người cùng hát Quốc ca và đi bộ quanh hồ, tôi thấy tinh thần dân tộc trỗi dậy rất mạnh mẽ. Tôi tin chương trình sẽ truyền cảm hứng để mọi người sống khỏe và gắn bó hơn với Tổ quốc”, anh Trần Văn Minh, ở phường Ba Đình nói.
“Tôi tham gia với mong muốn góp phần lan tỏa thông điệp sống lành mạnh. Đi bộ vừa rèn luyện sức khỏe, vừa gắn kết cộng đồng. Tôi mong sự kiện này sẽ được tổ chức thường xuyên hơn để mỗi người đều có cơ hội chung tay vì một Việt Nam khỏe mạnh và đoàn kết”, một người dân ở phường Hoàn Kiếm chia sẻ.
Đây không chỉ là sự kiện thể thao thông thường mà còn là hành trình của triệu trái tim cùng hòa nhịp, cùng chung bước vì một Việt Nam đoàn kết, mạnh mẽ, sẵn sàng vươn mình bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của khát vọng dân tộc, vì tương lai hùng cường.
