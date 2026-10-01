Ronaldo bỏ đội vì mâu thuẫn với HLV Jorge Jesus: Thủ tướng Bồ Đào Nha can thiệp

(VTC News) -

Theo tờ Record (Bồ Đào Nha), Thủ tướng Luis Montenegro liên hệ với Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) Pedro Proenca sau khi Cristiano Ronaldo bất ngờ rời nơi đóng quân của đội tuyển quốc gia.

Ông Montenegro muốn sắp xếp cuộc trao đổi với huấn luyện viên Jorge Jesus để nắm rõ tình hình. Record cho biết Thủ tướng Bồ Đào Nha có mối quan hệ tốt với nhà cầm quân 71 tuổi.

Trong khi đó, đài SIC đưa tin ông Montenegro không chỉ liên hệ với FPF mà còn trực tiếp nói chuyện với Ronaldo. Động thái này cho thấy vụ việc giữa đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha và HLV trưởng đã nhận được sự quan tâm ở cấp cao.

Cristiano Ronaldo tặng Thủ tướng Bồ Đào Nha Luis Montenegro chiếc áo đấu của đội tuyển quốc gia. (Ảnh: Athlon Sports)

Căng thẳng bắt nguồn từ trận Bồ Đào Nha thắng Na Uy 2-1 tại UEFA Nations League. Ronaldo ngồi dự bị và không được HLV Jorge Jesus sử dụng trong suốt trận đấu. Tiền đạo 41 tuổi được cho là không hài lòng với quyết định này.

Sau trận, Ronaldo không tham gia buổi tập cùng toàn đội. Anh sau đó có cuộc trao đổi trực tiếp với HLV Jorge Jesus. Cuộc gặp ban đầu được cho là giúp hai bên giải quyết những bất đồng.

Tuy nhiên, căng thẳng tiếp tục leo thang sau cuộc họp báo trước trận Bồ Đào Nha gặp Đan Mạch. HLV Jorge Jesus tuyên bố không cầu thủ nào có thể khiến ông thay đổi quan điểm, đồng thời khẳng định không một nhân vật nào trong bóng đá có thể tác động đến các quyết định của ông.

Sau phát biểu của HLV trưởng, Ronaldo rời nơi đóng quân của đội tuyển Bồ Đào Nha và lên đường tới Madrid. Quyết định này khiến những đồn đoán về mâu thuẫn giữa hai bên tiếp tục gia tăng.

Sự việc xảy ra ngay trước thời điểm Bồ Đào Nha chuẩn bị gặp Đan Mạch ở lượt trận tiếp theo tại UEFA Nations League. Việc Ronaldo rời đội khiến đội tuyển mất đi đội trưởng và chân sút giàu kinh nghiệm nhất trong bối cảnh bầu không khí nội bộ đang nhận được nhiều sự chú ý.

Hiện FPF chưa công bố thông tin chính thức về nội dung những cuộc trao đổi liên quan đến Ronaldo, Jorge Jesus và Thủ tướng Luis Montenegro.