Báo Bồ Đào Nha: 'Còn HLV Jesus, Ronaldo hết cửa trở lại đội tuyển'

(VTC News) -

Mâu thuẫn giữa Cristiano Ronaldo và huấn luyện viên trưởng Jorge Jesus trở thành tâm điểm của báo chí Bồ Đào Nha trong ít giờ qua. Trên trang CNN Bồ Đào Nha, bình luận viên nổi tiếng Rui Santos đưa ra nhiều nhận định đáng chú ý về suy nghĩ và tương lai của Ronaldo.

“Đây là cách tồi tệ nhất để Cristiano Ronaldo bước vào giai đoạn cuối sự nghiệp ở đội tuyển quốc gia. Tôi tin rằng với huấn luyện viên này, Cristiano Ronaldo sẽ không thể trở lại đội tuyển quốc gia,” ông Rui Santos nói.

Ronaldo mâu thuẫn với HLV Jesus.

Theo bình luận viên gạo cội này, hành động của Roanldo là sự khiêu khích và có một cuộc tranh đấu về quyền lực giữa anh và HLV Jorge Jesus. Rạng sáng 1/10 (theo giờ Việt Nam), Ronaldo đã rời trại huấn luyện của đội tuyển Bồ Đào Nha sau khi HLV Jesus khẳng định giữa ông và học trò “không có vấn đề gì”.

“Tôi thấy rõ một cuộc đấu tranh quyền lực giữa Cristiano Ronaldo và Jorge Jesus. Tôi chắc chắn rằng Cristiano Ronaldo nghĩ rằng anh ấy sẽ thắng trong cuộc đấu tranh quyền lực này. Bởi vì anh ấy là một nhân vật quyền lực, một thế lực lớn, và anh ấy tin rằng mình vẫn đang ở vị trí có thể khẳng định quyền lực đó.

Không phải ngẫu nhiên mà trong những lần xuất hiện trước công chúng, anh ấy luôn để ngỏ một cánh cửa, và cánh cửa mở đó chính là vì quyền lực mà anh ấy đang nắm giữ. Tôi không nghi ngờ gì rằng quyền lực lớn hơn nằm trong tay Cristiano Ronaldo. Điều tôi nghi ngờ là liệu quyền lực đó có đủ để lật đổ Jorge Jesus hay không, bởi vì Jorge Jesus sẽ không dễ dàng nhượng bộ”, Rui Santos nói.

Cristiano Ronaldo trở thành tâm điểm của đội tuyển Bồ Đào Nha dù không thi đấu phút nào trong chiến thắng 2-1 trước Na Uy tại Giải vô địch các quốc gia châu Âu (UEFA Nations League) ngày 27/9.

Ronaldo đá chính khi Bồ Đào Nha thắng Xứ Wales 1-0 ngày 24/9. Ba ngày sau, anh được xếp dự bị trước Na Uy và đã khởi động trong suốt 30 phút nhưng cuối cùng không được tung vào sân. HLV Jorge Jesus thừa nhận trước trận, ông và Ronaldo từng trao đổi về khả năng tiền đạo 41 tuổi thi đấu khoảng 30 phút cuối.