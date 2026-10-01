Ronaldo bỏ đội tuyển, HLV Bồ Đào Nha chọn ngay người kế thừa áo số 7

(VTC News) -

Rạng sáng 1/10 (theo giờ Việt Nam), Cristiano Ronaldo rời khỏi trại tập luyện của đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha tại Copenhagen (Đan Mạch). Tiền đạo sinh năm 1985 ra quyết định này sau buổi họp báo của huấn luyện viên trưởng Jorge Jesus với truyền thông. Ông không xin lỗi công khai Ronaldo mà nói rằng bản thân “không có vấn đề gì” với học trò.

Tuy nhiên, chiến lược gia từng dẫn dắt Al Nassr tỏ ra cứng rắn. Không thể thuyết phục Ronaldo ở lại, ông Jesus đã chọn luôn cầu thủ thay Ronaldo. Theo đó, tiền đạo Rafael Leao (AC Milan) sẽ khoác áo số 7 của Bồ Đào Nha trong hai trận đấu còn lại gặp Đan Mạch và Na Uy trong khuôn khổ UEFA Nations League.

Rafael Leao mặc áo số 7 thay Ronaldo.

Ngoài ra, ông Jesus sẽ tiền đền Fabio Silva (Borussia Dortmund) vào danh sách đăng kí thi đấu thay cho Ronaldo. Tiền đạo này chưa ra sân lần nào trong loạt trận Nations League tháng 9/2026.

Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) yêu cầu ông Jesus và tất cả cầu thủ tiếp tục tập trung tập luyện, chuẩn bị cho các trận đấu quan trọng với Đan Mạch và Na Uy. Thực tế, HLV Jorge Jesus cũng không có ý định sử dụng Ronaldo trong màn đối đầu với Đan Mạch ngày 2/10.

Chính chiến lược gia này khẳng định Ronaldo có thể vào sân từ băng ghế dự bị còn Goncalo Ramos mới là người đá chính. Ngoài Ronaldo, Conceicao cũng không thể thi đấu vì chấn thương.

Tờ Record (Bồ Đào Nha) dự đoán ông Jorge Jeus sẽ xếp Rafael Leao - số 7 mới của Bồ Đào Nha đá chính ngay từ đầu. Bên cạnh đó, Goncalo Ramos và Joao Felix là 2 tiền đạo còn lại trên hàng công. Francisco Trincão, Fábio Silva và Pedro Neto nhiều khả năng ngồi dự bị. Tấm băng đội trưởng nhiều khả năng được trao cho Bruno Fernandes.

Mâu thuẫn của Ronaldo và HLV Jorge Jesus xuất phát cách đây ít ngày. Ronaldo đá chính khi Bồ Đào Nha thắng Xứ Wales 1-0 ngày 24/9. Ba ngày sau, anh được xếp dự bị trước Na Uy và đã khởi động trong trận đấu, nhưng cuối cùng không được tung vào sân. HLV Jorge Jesus thừa nhận trước trận, ông và Ronaldo từng trao đổi về khả năng tiền đạo 41 tuổi thi đấu khoảng 30 phút cuối.

Sau tiếng còi mãn cuộc, Ronaldo không cùng đồng đội ăn mừng chiến thắng. Thay vào đó, anh đi thẳng vào đường hầm với vẻ mặt không vui.