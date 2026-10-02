(VTC News) -

Tối 2/10, chung kết Miss Universe Vietnam 2026 diễn ra tại Hải Phòng. Trong cuộc thi năm nay, Nguyễn Diệu Huyền (rapper có biệt danh Pháo) là cái tên được khán giả chú ý.

Kết quả chung cuộc, người đẹp dừng chân ở Top 5 và trở thành Á hậu 3 của Miss Universe Vietnam 2026. Ngoài danh hiệu này, nữ rapper còn nhận thêm 2 giải thưởng phụ là “Thí sinh diễn trang phục dạ hội đẹp nhất” và “Người đẹp được yêu thích nhất”.

Rapper Pháo trở thành Á hậu 3 Miss Universe Vietnam 2026.

Tại phần thi ứng xử chung kết, Pháo nhận được câu hỏi về áp lực lớn của phụ nữ hiện nay. Cô thừa nhận phụ nữ đang đối diện với nhiều áp lực vì phải đấu tranh giữa mong muốn của bản thân và mong muốn để làm hài lòng mọi người.

“Tôi ủng hộ việc phụ nữ có ước mơ và theo đuổi điều đó một cách chính đáng. Nhiều người nghĩ tôi là rapper gai góc và không phù hợp với cuộc thi nhan sắc. Có thể tôi không đạt được danh hiệu nhưng tôi đã thành công khi đứng tại đây. Tôi muốn truyền cảm hứng rằng phụ nữ xứng đáng được yêu thương và làm những gì mình thích”, người đẹp trả lời.

Pháo được khán giả biết đến với vai trò rapper, diễn viên.

Pháo tên thật là Nguyễn Diệu Huyền, sinh năm 2003 tại Tuyên Quang. Cô sở hữu chiều cao 1m68, cân nặng 49 kg và số đo ba vòng 80-58-90 cm.

Pháo nổi tiếng sau khi giành ngôi Á quân King of Rap 2020. Năm 2021, cô tạo tiếng vang với bản hit 2 phút hơn, trở thành một trong những rapper nữ nổi bật của thế hệ Gen Z.

Trong hoạt động nghệ thuật, nữ rapper từng nhận đề cử “Nghệ sĩ mới của năm” tại Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến 2021 và lọt top 5 đề cử “Nữ ca sĩ của năm” năm 2024.

Ngoài âm nhạc, Pháo còn thử sức ở nhiều lĩnh vực khác. Cô tham gia The Heroes 2022, Sao nhập ngũ 2024, Em xinh say hi và đảm nhận vai nữ chính Nhật Hạ trong phim điện ảnh Thỏ ơi của Trấn Thành.

Tháng 5/2026, cô gây bất ngờ khi ghi danh tại Miss Grand Vietnam 2026. Tại vòng sơ khảo, nữ rapper gây ấn tượng với phần trình diễn kết hợp âm nhạc, vũ đạo và phong cách cá nhân. Pháo sau đó lọt Top 31 của cuộc thi.

Tuy nhiên, cuối tháng 6, nữ rapper thông báo dừng hành trình tại Miss Grand Vietnam 2026. Thời điểm đó, Pháo cho biết quyết định xuất phát từ việc các bên chưa đạt được sự thống nhất trong quá trình làm việc, đồng thời khẳng định không có mâu thuẫn hay tranh chấp với ban tổ chức.