Miss Universe Vietnam lên tiếng việc đại diện mất cơ hội thi quốc tế

(VTC News) -

Ban Tổ chức Miss Universe Vietnam 2026 vừa đưa ra thông tin chính thức sau khi xuất hiện tranh chấp liên quan đến quyền nhượng quyền và tư cách tham dự Miss Universe 2026 của đại diện Việt Nam.

Theo Ban Tổ chức, trọng tâm của Miss Universe Vietnam 2026 vẫn là tổ chức một cuộc thi sắc đẹp chuyên nghiệp, tạo môi trường để thí sinh rèn luyện, thể hiện bản thân và phát triển, đồng thời tìm kiếm một tân hoa hậu phù hợp với những giá trị mà cuộc thi hướng đến.

“Các vấn đề liên quan đến quyền hạn, thỏa thuận hoặc quan hệ giữa các tổ chức và chủ thể ở cấp độ quốc tế thuộc phạm vi làm việc của các bên liên quan và nằm ngoài phạm vi quyết định của ban tổ chức Miss Universe Vietnam 2026”, ban tổ chức nêu.

Ban Tổ chức Miss Universe Vietnam 2026 khẳng định vẫn tiếp tục tập trung vào việc tìm kiếm một tân Hoa hậu xứng đáng. (Ảnh minh hoạ)

Đơn vị này cho biết tôn trọng quá trình trao đổi, xử lý giữa các bên và khẳng định những tranh chấp ở cấp độ quốc tế không làm thay đổi mục tiêu, định hướng của Miss Universe Vietnam 2026 tại Việt Nam.

Ban Tổ chức Miss Universe Vietnam 2026 khẳng định: “Miss Universe Vietnam 2026 tiếp tục tập trung vào việc tìm kiếm một tân Hoa hậu xứng đáng, tiếp nối hành trình và duy trì giá trị của danh hiệu Miss Universe Vietnam”.

Theo kế hoạch được công bố trước đó, chung kết Miss Universe Vietnam 2026 dự kiến diễn ra ngày 2/10 tại Hải Phòng. Trong khi đó, Miss Universe 2026 dự kiến được tổ chức tại Puerto Rico vào tháng 11.

Động thái trên được đưa ra sau khi JKN Universe LLC - đơn vị kinh doanh dưới tên Miss Universe Organization - ngày 18/9 thông báo không công nhận một số thỏa thuận nhượng quyền Miss Universe tại Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. JKN cho rằng các thỏa thuận này không có cơ sở cấp phép hợp lệ và những người đẹp được lựa chọn theo các thỏa thuận nói trên không đủ điều kiện tham dự Miss Universe 2026.

Tuy nhiên, cùng ngày, MU East đưa ra phản hồi và cho rằng tuyên bố trước đó không phải lập trường được hai bên sở hữu Miss Universe thống nhất. MU East cho biết JKN Universe LLC hiện được sở hữu theo cấu trúc 50-50 giữa MU East và MU West; phía MU East không xem xét hoặc phê duyệt tuyên bố nói trên.

MU East đồng thời khẳng định theo thỏa thuận giữa hai bên, không bên nào được tự đưa ra tuyên bố toàn cầu hoặc sử dụng danh nghĩa Miss Universe để thể hiện quan điểm một phía nếu chưa có sự đồng ý bằng văn bản của bên còn lại.

Đơn vị này cũng cho biết họ có quyền vận hành, quảng bá và phát triển thương hiệu Miss Universe tại 95 vùng lãnh thổ phía Đông và cho rằng các đại diện từ Việt Nam cùng một số quốc gia Đông Nam Á vẫn có thể tham dự Miss Universe nếu được lựa chọn và đáp ứng đầy đủ điều kiện.