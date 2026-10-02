(VTC News) -

Link xem trực tiếp chung kết Miss Universe Vietnam 2026:

Sau gần 2 tuần tranh tài, Top 30 thí sinh Miss Universe Vietnam 2026 bước vào đêm thi quan trọng nhất. Trong đêm chung kết, dàn thí sinh sẽ mở màn với phần đồng diễn. Sau đó, các cô gái bước vào phần thi hô tên và các phần thi khác như trang phục dạ hội, áo tắm và ứng xử... Từ đó sẽ chọn ra top 16, top 10 và top 5 chung cuộc.

Vương miện cho tân Hoa hậu cùng 4 Á hậu của Miss Universe Vietnam 2026.

Tân Hoa hậu sẽ nhận được vương miện với tên gọi “Lạc vũ tinh hoa” được tạo nên từ ba tầng ý nghĩa. “Lạc” gợi hình tượng chim Lạc - dấu ấn văn hóa Việt; “Vũ” gợi không gian vũ trụ rộng lớn và “Tinh hoa” đại diện cho những giá trị tinh túy, vẻ đẹp và phẩm chất nổi bật được hội tụ trong một biểu tượng.

Dàn giám khảo ngồi “ghế nóng” đêm thi quan trọng này gồm Hoa hậu Hương Giang, diễn viên Thái Lan Bee Namthip, người mẫu Xuân Lan...

Trước thềm chung kết, những cái tên sáng giá cho ngôi vị cao nhất cũng đã lộ diện. Trong đó phải kể đến Trịnh Thị Hồng Đăng, Nguyễn Quỳnh Anh, Emma Lê, Nguyễn Diệu Huyền (Pháo) và Trịnh Mỹ Anh...Đây đều là những cái tên quen thuộc của showbiz Việt và từng giành được các giải thưởng trong những cuộc thi nhan sắc.

Những gương mặt sáng giá cho vương miện hoa hậu.

Theo dự kiến, người chiến thắng sẽ đại diện Việt Nam thi Miss Universe 2026 diễn ra ở Puerto Rico. Tuy nhiên, việc đại diện Việt Nam có được tham dự hay không vẫn còn là ẩn số vì những tranh chấp liên quan đến quyền nhượng quyền Miss Universe.

Trước đó, JKN Universe LLC - đơn vị sở hữu quyền cấp phép thương hiệu Miss Universe - tuyên bố đại diện Việt Nam cùng người đẹp 5 nước Đông Nam Á không đủ điều kiện dự Miss Universe 2026.

Song ngay sau đó, tổ chức MU East khẳng định 6 đại diện của Thái Lan, Indonesia, Lào, Malaysia, Singapore và Việt Nam vẫn được lựa chọn, đủ điều kiện dự Miss Universe, đồng thời cho biết sẽ bảo vệ quyền tham dự của các người đẹp này thông qua các kênh pháp lý.