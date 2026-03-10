GWM thừa nhận 'đạo' ý tưởng quảng cáo của Range Rover Sport

(VTC News) -

Một số hãng ô tô Trung Quốc từng có lịch sử gây tranh cãi khi lấy "cảm hứng thiết kế" từ các hãng xe khác, thậm chí đôi khi bị cáo buộc sao chép hoặc vi phạm bản quyền.

Mới đây, Great Wall Motor (GWM) đã công bố một poster quảng cáo cho mẫu SUV Wey V9X, nhưng ngay lập tức bị so sánh với hình ảnh quảng bá mà Land Rover từng thực hiện cho mẫu Range Rover Sport vào năm ngoái. Trước làn sóng chỉ trích, lãnh đạo GWM lên tiếng xin lỗi trên mạng xã hội Trung Quốc.

Trong bức ảnh gốc của Land Rover (phải), một người đàn ông châu Á ăn mặc lịch lãm đứng cạnh chiếc Range Rover Sport màu đen, đưa tay về phía nắp ca-pô xe. Phía sau là khói và ánh đèn đỏ nổi bật. Hình ảnh do GWM công bố gần như giống hệt.

Trong poster của GWM, chiếc xe Land Rover được thay bằng mẫu Wey V9X, cũng được chụp từ góc ngang. Một người đàn ông châu Á mặc đồ đen đứng cạnh xe, đưa tay về phía nắp ca-pô. Phía sau cũng xuất hiện khói và ánh đèn đỏ. Mức độ tương đồng lớn đến mức đèn pha của chiếc Wey cũng chiếu sáng vào nhân vật theo cách gần như giống hệt ảnh gốc.

Việc một hãng xe tham khảo ý tưởng quảng cáo của đối thủ có thể được coi là bình thường ở mức độ nhất định. Tuy nhiên, trong trường hợp này, sự giống nhau bị cho là khó có thể biện minh.

Trên mạng xã hội, ông Wei Jianjun, Chủ tịch GWM, thừa nhận poster đã bị sao chép và gửi lời xin lỗi.

"Sau khi kiểm tra, poster này đúng là đã sao chép. Không có bất kỳ lý do nào để biện minh. Tôi xin gửi lời xin lỗi tới Land Rover, tới nhà thiết kế của poster gốc và tới những người theo dõi đã tin tưởng tôi. Great Wall Motor và cá nhân tôi sẵn sàng chịu toàn bộ trách nhiệm pháp lý và tài chính liên quan", ông Wei thừa nhận.

Hiện chưa rõ Land Rover có tiến hành các biện pháp pháp lý đối với GWM hay không. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra, đặc biệt khi phía GWM đã tuyên bố sẵn sàng chịu trách nhiệm cho hành vi sao chép.