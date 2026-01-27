(VTC News) -

Mẫu xe này được công bố với giá 4,5 tỷ đồng, sẽ được bàn giao tới các khách hàng từ tháng 1/2026.

Hyundai Universe Prestige ra mắt Việt Nam đáp ứng phân khúc vận chuyển hành khách cao cấp đang mở rộng. Dòng xe 47 chỗ này được phát triển với trọng tâm là khả năng vận hành ổn định, không gian tiện nghi cho hành khách và tính bền vững trong khai thác dịch vụ, phù hợp với các doanh nghiệp chú trọng chất lượng, hình ảnh thương hiệu.

Ra mắt xe Hyundai Universe Prestige 47 chỗ.

Về ngoại hình, Hyundai Universe Prestige sở hữu ngôn ngữ thiết kế hiện đại, nhấn mạnh sự liền mạch và chắc chắn. Cụm đèn pha LED thế hệ mới giúp tăng khả năng chiếu sáng, đồng thời nâng cao khả năng nhận diện khi xe vận hành ban đêm hoặc trong điều kiện thời tiết không thuận lợi. Kính chắn gió liền tấm kích thước lớn không chỉ hỗ trợ tầm quan sát cho người lái mà còn mang lại diện mạo thường thấy trên các dòng xe khách cao cấp.

Một điểm đáng chú ý là phần đầu và đuôi xe được chế tạo từ thép dập thay vì composite ép. Giải pháp này giúp tăng độ bền kết cấu, giữ màu sơn đồng nhất trong thời gian dài và phù hợp với các phương tiện khai thác dịch vụ cường độ cao, nơi yếu tố hình ảnh đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng thương hiệu.

Universe Prestige sử dụng khung gầm Monocoque do tập đoàn Hyundai thiết kế, với kết cấu thân – sàn – khung liền khối. Thiết kế này giúp tăng độ cứng vững tổng thể, hạn chế rung lắc và cải thiện sự ổn định khi xe vận hành trên các cung đường dài hoặc địa hình phức tạp.

Toàn bộ khung xe được xử lý bằng công nghệ sơn nhúng tĩnh điện ED, tạo lớp bảo vệ đồng đều, giúp chống ăn mòn hiệu quả trong điều kiện khí hậu nóng ẩm tại Việt Nam. Đây là yếu tố quan trọng giúp kéo dài tuổi thọ phương tiện và tối ưu chi phí vận hành trong dài hạn cho các doanh nghiệp vận tải.

Khoang hành khách của Hyundai Universe Prestige được thiết kế theo tiêu chuẩn châu Âu, với không gian rộng rãi, bố trí hợp lý và tông màu hài hòa. Ghế ngồi có đệm êm, hỗ trợ tốt cho lưng và cột sống, đặc biệt được bổ sung gác chân ở hàng ghế trước nhằm giảm mệt mỏi trên những hành trình dài.

Mỗi vị trí ghế được trang bị cổng sạc USB riêng, hệ thống điều hòa và đèn đọc sách cá nhân hóa. Ngoài ra, cảm biến CO₂ giúp kiểm soát chất lượng không khí trong khoang cabin, đảm bảo sự thông thoáng liên tục, góp phần nâng cao sự thoải mái cho hành khách trong suốt chuyến đi.

Buồng lái được thiết kế theo hướng tối ưu cho người điều khiển, với ghế treo khí nén điều chỉnh đa hướng, bảng taplo bố trí khoa học cùng các tiện ích như nút bấm khởi động, sạc không dây, hỗ trợ tài xế vận hành thuận tiện và an toàn hơn.

Hyundai Universe Prestige được trang bị động cơ D6CP dung tích 12.742 cc, cho công suất tối đa 440 Ps, kết hợp hộp số ZF Ecoshift 6 cấp. Cấu hình này giúp xe vận hành ổn định, duy trì sức kéo tốt và giảm áp lực cho người lái khi di chuyển trên các tuyến đường dài hoặc đèo dốc.

Về an toàn, xe được trang bị hệ thống phanh Drum – Full Air cùng các công nghệ hỗ trợ như EBS – VDC, EHS, RSC và phanh phụ trợ Intarder của ZF, giúp tăng khả năng kiểm soát khi xuống dốc, nâng cao độ an toàn và độ bền cho hệ thống phanh.

Với những nâng cấp toàn diện, Hyundai Universe Prestige được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những lựa chọn đáng chú ý cho các doanh nghiệp vận tải đang hướng tới việc chuẩn hóa dịch vụ, nâng cao trải nghiệm hành khách và xây dựng hình ảnh thương hiệu bền vững trong phân khúc xe khách 47 chỗ chất lượng cao tại Việt Nam.