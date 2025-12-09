Những điểm 'đáng đồng tiền bát gạo' trên Hyundai Santa Fe 2025

(VTC News) -

Tính đến nay, Santa Fe đã ra mắt thị trường 5 phiên bản, ngoài phiên bản cơ sở, phiên bản mạnh nhất là Calligraphy 2.5 Turbo và phiên bản êm ái, chỉ tiêu tốn khoảng 6L xăng/100km trong đô thị như Hà Nội - Santa Fe Hybrid.

Thiết kế đột phá, không vừa lòng tất cả mọi người, nhưng những giá trị thực thụ của một chiếc xe, Santa Fe có đủ và được đón nhận tích cực. “Cách âm tốt, ADAS nhạy, rộng và tốt hơn thế hệ trước”, anh Tú - một người dùng Santa Fe chia sẻ.

Hyundai Santa Fe 2025.

Không gian rộng rãi này cũng được nhiều người dùng đánh giá cao, chủ xe Nguyễn Thiện (sở hữu bản Calligraphy) cho biết: “Không gian trong Santa Fe quá rộng rãi. Hàng ghế thứ ba thừa cho bọn trẻ, đủ móc ISOFIX gắn ghế, khoang hành lý 725 lít chứa đồ thoải mái cho cả nhà đi du lịch. Rất giá trị so với giá tiền”.

Để lấy lòng người dùng, khoang lái của Santa Fe được trang bị màn hình cong 12,3 inch, cần số điện tử sau vô lăng và ghế bọc da Nappa cao cấp, dàn hệ thống âm thanh BOSE 12 loa, hệ thống cổng sạc type C đủ cho mọi hành khách trên xe.

Theo đánh giá từ người dùng, Santa Fe thế hệ mới gây ấn tượng mạnh mẽ với khả năng cách âm tốt, nhờ vào việc sử dụng kính hai lớp và vật liệu cách âm tại các khu vực quan trọng như vòm bánh xe, trần xe và sàn xe. Vì vậy, dù chạy ở tốc độ 100 km/h hoặc di chuyển qua các cung đường gồ ghề, khoang cabin Santa Fe vẫn giữ được sự yên tĩnh đáng kể.

Chuyên trang uy tín về xe trên thế giới như MotorIllustrated ghi nhận: Hyundai Santa Fe 2025 không chỉ nổi bật ở khả năng cách âm mà còn ở thiết kế khí động học tối ưu, giúp giảm thiểu tiếng ồn bên ngoài. Đây chính là yếu tố quan trọng tạo nên một không gian yên tĩnh, lý tưởng cho những hành trình dài, đặc biệt là với gia đình có trẻ nhỏ hoặc người lớn tuổi.