Hyundai Thành Công Việt Nam tung ưu đãi mang tên “Đón năm mới - Chốt deal hời”

(VTC News) -

Nhằm hỗ trợ khách hàng sở hữu phương tiện di chuyển trong dịp Tết Nguyên đán 2026, HTV đã áp dụng mức ưu đãi mạnh cho các dòng xe sản xuất năm 2025, trong đó có 5 mẫu xe tiêu biểu nhận được sự quan tâm lớn nhất bao gồm: Palisade, Santa Fe, Tucson, Creta, Stargazer.

Mẫu MPV 7 chỗ Stargazer cũng đang gây chú ý khi có mức hỗ trợ tới gần 100 triệu đồng. Hai mẫu SUV “ăn khách” Tucson và Creta nhận ưu đãi lên tới gần 60 triệu đồng, kèm đặc quyền dành cho hội viên cao cấp.

Liên doanh ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam công bố chương trình ưu đãi lớn nhất từ trước đến nay trong tháng 1/2026 mang tên “Đón năm mới - Chốt deal hời”.

Hyundai Palisade là mẫu SUV cao cấp nhất dải sản phẩm hiện nay của hãng tại Việt Nam, hiện được ưu đãi tối đa 200 triệu đồng, đi kèm các đặc quyền dành cho hội viên cao cấp. Trong khi đó, Hyundai Santa Fe là mẫu xe nhận được ưu đãi cao nhất với tổng giá trị lên tới 220 triệu đồng, gồm giảm giá từ HTV và đại lý, quyền lợi thẻ hội viên Bạch kim cùng gói gia hạn bảo hành.

Chương trình ưu đãi này áp dụng với toàn bộ xe sản xuất năm 2025. Cùng với đó, toàn bộ các phiên bản của Santa Fe, Accent, Stargazer và Grand i10 đều được áp dụng chính sách bảo hành 8 năm hoặc 120.000 km - tùy theo điều kiện đạt trước.

Gia hạn bảo hành được xem là bước đi táo bạo của HTV, vượt xa mức bảo hành 3-5 năm thông thường trên thị trường ô tô Việt Nam hiện nay. Đại diện HTV khẳng định, việc nâng thời gian bảo hành gần gấp đôi là lời cam đoan vững chắc nhất về chất lượng sản phẩm, giúp khách hàng hoàn toàn yên tâm về chi phí bảo dưỡng hay các sự cố kỹ thuật trong suốt gần một thập kỷ sử dụng.

Chương trình ưu đãi tháng 1/2026 không chỉ nhằm mục tiêu kích cầu doanh số mà còn thể hiện triết lý "khách hàng là trên hết" của Hyundai Thành Công.