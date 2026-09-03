Quốc gia nào nhiều đảo nhất thế giới?

(VTC News) -

Theo CNtraveller, mỗi quốc gia sử dụng các tiêu chí riêng để định nghĩa và đếm số đảo. Một số quốc gia đếm bất kỳ khối đất nào được nước bao quanh khi thủy triều lên mà không quan tâm kích thước; số khác lại đưa ra ngưỡng dựa trên diện tích hoặc chiều dài bờ biển.

Chẳng hạn, Thụy Điển đếm bất kỳ khối đất nào lớn hơn 25m², trong khi đợt kiểm đếm năm 2023 của Nhật Bản chỉ xem xét những đảo có chiều dài bờ biển ít nhất 100m.

Dựa trên thống kê của WorldAtlas năm 2020, đối chiếu với dữ liệu cập nhật năm 2025 từ World Population Review,CNtraveller tổng hợp 10 quốc gia có số lượng đảo tự nhiên nhiều nhất thế giới. Số liệu này bao gồm tất cả các hòn đảo tự nhiên, không tính đảo nhân tạo hay các cồn cát chỉ xuất hiện khi thủy triều xuống.

Thụy Điển

Thụy Điển là quốc gia có nhiều đảo nhất thế giới. (Ảnh: Artur Debat)

Quốc gia nhiều đảo nhất thế giới là Thụy Điển với 267.570 đảo. Mặc dù chưa đến 1.000 đảo có người sinh sống, quốc gia Bắc Âu này vẫn gây ấn tượng bởi mạng lưới đảo nước ngọt và đảo biển chằng chịt. Những đảo nhỏ phủ rừng, phân bố khắp hồ và biển giúp bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên.

Na Uy

(Ảnh: Sumith Nunkham)

Đứng ở vị trí thứ hai là Na Uy với 239.057 đảo. Từ quần đảo Svalbard ở Bắc Cực đến những đảo đá nhỏ phía nam, bờ biển gồ ghề, trải dài bởi các vịnh hẹp, tạo nên hàng trăm nghìn đảo lớn nhỏ - cảnh quan đặc trưng hùng vĩ của Na Uy.

Phần Lan

(Ảnh: Miemo Penttinen - miemo.net)

Ở vị trí thứ 3, Phần Lan có tới 178.947 đảo. Giống như các nước láng giềng Scandinavia, địa hình Phần Lan bị chia cắt bởi hệ thống hồ và quần đảo rộng lớn, khiến số lượng đảo tăng lên đáng kể dù diện tích đất liền không quá lớn.

Canada

(Ảnh: Benedek)

Với 52.455 đảo, Canada xếp vị trí thứ tư. Bờ biển Bắc Cực và Thái Bình Dương của Canada có nhiều hòn đảo lớn nhỏ, từ Baffin đến Vancouver. Nhiều đảo trong số đó không có người ở và rất hẻo lánh.

Mỹ

(Ảnh: Moelyn)

Đứng thứ 5 là Mỹ với 18.617 đảo. Số lượng đảo của Mỹ bao gồm các đảo nhỏ ở Alaska đến Florida Keys và các lãnh thổ ngoài khơi Thái Bình Dương như Guam hay American Samoa.

Indonesia

(Ảnh: Barry Kusuma)

Vị trí thứ 6 thuộc về Indonesia với 17.504 đảo. Đây là quốc gia quần đảo lớn nhất thế giới, trải dài hơn 5.000km, bao gồm hàng ngàn hòn đảo có và không có người ở, trong đó nhiều đảo là đảo núi lửa.

Nhật Bản

(Ảnh: Kan Wang)

Nhật Bản xếp ở vị trí thứ 7 với 14.125 đảo. Trong nhiều thập kỷ, số đảo chính thức của Nhật Bản gần như không thay đổi. Tuy nhiên, cuộc khảo sát năm 2023 sử dụng công nghệ bản đồ hiện đại giúp xác định lại và nâng tổng số đảo lên hơn gấp đôi so với trước.

Australia

(Ảnh: Andrew Merry)

Đứng thứ 8 là Australia với 8.222 đảo. Ngoài phần lục địa chính rộng lớn, Australia còn sở hữu hàng nghìn đảo xung quanh. Các cụm đảo từ Tasmania đến eo biển Torres, góp phần tạo nên một diện tích đáng kể.

Philippines

(Ảnh: Travelstoxphoto)

Ở vị trí thứ 9 là Philippines khi có 7.641 đảo. Với hơn 2.000 hòn đảo có người sinh sống, Philippines là một trong những quốc gia quần đảo điển hình nhất trên thế giới.

Chile

(Ảnh: Carolin Kertscher)

Vị trí thứ 10 thuộc về Chile với khoảng 5.000 đảo. Vùng Patagonia và đường bờ biển Thái Bình Dương dài dằng dặc của Chile có hàng ngàn hòn đảo, đặc biệt là ở vùng phía nam với nhiều vịnh hẹp.