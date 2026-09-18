Ông Đinh Hữu Thành giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Quảng Ninh

(VTC News) -

Hội nghị công bố 12 quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ diễn ra tại trụ sở Trung ương Đảng, chiều 18/9 do Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì.

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công, chỉ định ông Đinh Hữu Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Đinh Hữu Thành. (Ảnh: Ủy ban Kiểm tra Trung ương)

Tân Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Quảng Ninh Đinh Hữu Thành sinh năm 1977, quê quán tỉnh Quảng Trị.

Có thời gian công tác tại tỉnh Quảng Bình (cũ), ông Đinh Hữu Thành từng đảm nhiệm các chức vụ: Giám đốc Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển chi nhánh Quảng Bình, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Bí thư Huyện ủy Bố Trạch, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Tháng 3/2023, ông được bầu làm Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa XIII. Ngày 24/1/2025, ông được Bộ Chính trị chuẩn y giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ông Đinh Hữu Thành được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV. Sau đó được bầu giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Với nhân sự vừa được bổ nhiệm, Thường trực Thành ủy Quảng Ninh hiện nay gồm Bí thư Quản Minh Cường và 4 Phó Bí thư: Đinh Hữu Thành, Trịnh Thị Minh Thanh (Chủ tịch HĐND thành phố), Bùi Văn Khắng (Chủ tịch UBND thành phố), Võ Quyết Tiến (Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố).